“หมอดื้อ”เผยผลศึกษาพบวัคซีนโควิด mRNA เกิดไตวาย ไตอักเสบสูงสุด

https://www.nature.com/articles/s41598-025-88713-x

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์พิเศษสาขาประสาทวิทยา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วัคซีนโควิด mRNA เกิดไตวาย ไตอักเสบสูงสุดหลักฐานในระดับโลกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ทางไต (AEs) ที่ผ่านมา ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน ดังนั้นวัคซีน โควิด mRNA วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนมะเร็งปากมดลูก• การศึกษานี้ เป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านเภสัชวิทยา (pharmaco vigilance)จากการวิเคราะห์รายงานทั้งหมด ของทั่วโลก 120,715,116 รายงานจาก VigiBase ซึ่งเป็น ฐานข้อมูลของ deduplicated WHO database ของการรายงานที่เป็นแต่ละรายจาก 150 ประเภทและครอบคลุมยาและวัคซีน 25,000 ชนิด ที่รวบรวมระหว่างปี 1967 ถึง 2022ทั้งนี้เป็นรายงานจากแพทย์ เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขรวมทั้งผู้ป่วยเองที่ได้รายงานตรงโดยข้อมูลทั้งหมดนี้มีการตรวจสอบคุณภาพและทบทวนความถูกต้องและจัดแบ่งตามหมวดหมู่ที่ตั้งไว้ประเมินการรายงานการบาดเจ็บของไต แบ่งออกเป็นไตเสียหายเฉียบพลัน (AKI) โรคไตอักเสบ glomerulonephritis (GN) และไตอักเสบระดับท่อไตและเนื้อเยื่อ tubulointetstitial nephritis (TIN)และประเมินสัญญาณ ที่ส่อความผิดปกติ (disproportionate signals) จากวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ทางไตโดยใช้อัตราส่วนความน่าจะเป็น ในการรายงาน (ROR) และขีดจำกัดล่างของช่วงความเชื่อมั่น 95% ขององค์ประกอบข้อมูล (IC025)• วัคซีนที่อยู่ในการวิเคราะห์นี้ได้แก่ DPT polio H influenza type b (DTaP-IPV-hib)วัคซีนตับอักเสบบีวัคซีนไวรัสโรตาวัคซีน pneumococcal influenza MMR งูสวัด มะเร็งปากมดลูก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ meningococcal วัคซีนวัณโรค ไทฟอยด์ สมองอักเสบ แอนแทรกซ์ อหิวาตกโรค วัคซีนโควิด mRNA วัคซีนโควิดadenovirus vector วัคซีนโควิดเชื้อตายวัคซีน brucellosis plaque typhus leptospirosis rabies yellow fever smallpox Ebola dengueเมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทั้งหมด จำนวนและสัดส่วนของรายงานเกี่ยวกับ AKI, GN และ TIN เพิ่มขึ้นทีละน้อย• โดยเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากปี 2020• การรายงาน AKI เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สำหรับวัคซีน mRNA ของ COVID-19 (ROR, 2.38; IC025, 1.09)• นอกจากนั้น พบว่ามีวัคซีน 14 ชนิด ที่มีการรายงาน GN สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และสูงสุดสำหรับวัคซีน COVID-19 mRNA (ROR, 13.41; IC025, 2.90) และวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (ROR, 11.35; IC025, 3.18)• การรายงาน TIN ที่สูงผิดปกติ พบในกรณีของวัคซีน COVID-19 mRNA (ROR, 2.43; IC025, 0.99) และวัคซีน มะเร็งปากมดลูก human papillomavirus (ROR, 1.75; IC025, 0.19)• การรายงานของ AKI, GN และ TIN ที่เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญเจอในผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนหลายๆชนิด รวมทั้งวัคซีน COVID-19 mRNA ควบคู่ไปกับรายงานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นของ AEs ที่เกี่ยวข้องกับไตในวัคซีนGlobal burden of vaccine associated kidney injury, using an international vigilance databaseวารสาร Nature 12 กุมภาพันธ์ 2025