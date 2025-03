“หมอธีระ”เตือนกัญชาทำให้สมรรถนะการขับขี่ยานพาหนะแย่ลง เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า กัญชาทำให้สมรรถนะในการขับขี่ยานพาหนะแย่ลง เสี่ยงต่ออุบัติเหตุจราจรมากขึ้น



ชัดเจนจากผลการศึกษาจากทีมของมหาวิทยาลัยเยล และโธมัสเจฟเฟอสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ในวารสาร Journal of Psychopharmacology เมื่อ 12 มีนาคม 2568



โดยเป็นการศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized controlled trial) เปรียบเทียบระหว่างการไม่เสพกับการเสพกัญชา (สาร THC ขนาดต่าง ๆ) โดยการสูด



ผลของการเสพกัญชาจะบั่นทอนสมรรถนะการขับขี่ไปยาวนานถึง 3-5 ชั่วโมงหลังเสพ



อ้างอิง

A randomized, placebo-controlled, double-blind, pilot study of cannabis-related driving impairment assessed by driving simulator and self-report. J Psychopharmacol. 12 March 2025.