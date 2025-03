ข่าวปลอม! ธ.ออมสินเปิดให้สินเชื่อผ่าน TikTok ระวังสูญเงิน-ข้อมูลส่วนบุคคล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ตรวจพบข่าวปลอมรายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับที่ 1 เรื่อง "ธนาคารออมสิน เปิดให้สินเชื่อทางบัญชี TikTok" รองลงมาคือเรื่อง "ออมสินให้บริการสินเชื่อผ่านบัญชี TikTok Government Savinggs Bank ออมสิน" โดยขอให้ประชาชน อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม เลือกเชื่อ-แชร์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หวั่นสร้างความสูญเสียทั้งข้อมูลส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง



นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (BDE) ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 7 ? 13 มีนาคม 2568 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 831,525 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 655 ข้อความ



สำหรับช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 617 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 36 ข้อความ และผ่านชองทาง Facebook จำนวน 2 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 206 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 79 เรื่อง โดยในจำนวนนี้เป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่



อันดับที่ 1 : เรื่อง ธนาคารออมสิน เปิดให้สินเชื่อทางบัญชี TikTok



อันดับที่ 2 : เรื่อง ออมสินให้บริการสินเชื่อผ่านบัญชี TikTok Government Savinggs Bankออมสิน



อันดับที่ 3 : เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดบัญชี Tiktok ใหม่ ใช้สำหรับแจ้งข่าวประชาชน



อันดับที่ 4 : เรื่อง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเพจเฟซบุ๊ก Thailand Lottery Help Center



อันดับที่ 5 : เรื่อง กรมอนามัย เปิดบัญชี TikTok ชื่อ anamai_official



อันดับที่ 6 : เรื่อง ธ.ก.ส. บัญชี TikTok เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร



อันดับที่ 7 : เรื่อง เพจ Help with human trafficking เปิดให้เหยื่อมิจฉาชีพลงทะเบียนขอรับเงินคืน



อันดับที่ 8 : เรื่อง บัญชี X ชื่อ ถ่ายทอดสดผลหวย เป็นบัญชีของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล



อันดับที่ 9 : เรื่อง ฮั่วเซ่งเฮงที่เปิดทำการลงทุนแบบรายวัน ผ่านการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



อันดับที่ 10 : เรื่อง OHKAJHU เปิดลงทุน! ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ปลอดภัย เริ่มเพียง 1,000 บาท!



นายเวทางค์ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาจากข่าวปลอมที่ประชาชนสนใจมากที่สุด จาก 10 อันดับข้างต้น พบว่าส่วนใหญ่เป็นข่าวที่อ้างอิงถึงโครงการสินเชื่อของธนาคารรัฐ รวมถึงการให้บริการและให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok



นอกจากนี้ ยังมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยอ้างหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนที่สนใจเกิดความเข้าใจผิด มีผลกระทบต่อทั้งตัวบุคคลที่เชื่อและแชร์ข้อมูลส่งต่อกันไปเป็นวงกว้าง เกิดความสับสน โดยประชาชนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ สร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลได้



สำหรับอันดับ 1 เรื่อง "ธนาคารออมสิน เปิดให้สินเชื่อทางบัญชี TikTok" กระทรวงดีอี ได้ประสานงานร่วมกับธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ โดยขอชี้แจงว่า บัญชี TikTok ชื่อ @gsb.social.bank34 เป็นบัญชีที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นมา โดยแอบอ้างใช้โลโก้ของธนาคารไปสร้างบัญชี TikTok ใหม่ ซึ่งทางธนาคารออมสินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้นกับบัญชีดังกล่าว ขอประชาชนโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อบัญชีปลอมดังกล่าว และระมัดระวังอย่าให้ข้อมูลส่วนตัว



อย่างไรก็ตาม ดีอี มีความห่วงใยประชาชน เรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน ส่งต่อข้อมูลข่าวปลอม ทำให้เกิดการหลงเชื่อ สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัด