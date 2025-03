“หมอธีระ”เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 4 เท่า

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ว่าด้วยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า...นอกเหนือไปจากปัญหาปอดพังแบบ EVALI



1. สูบควบทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เสี่ยงมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 4 เท่า เมื่อเทียบกับสูบบุหรี่อย่างเดียว



2. สูบบุหรี่ไฟฟ้า อาการป่วยที่ทำให้ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล อาจไม่ใช่แค่ระบบทางเดินหายใจ แต่สามารถป่วยโดยมีอาการจากระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ไข้ และอื่น ๆ ได้ด้วย



3. ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้า ล้วนได้รับการพิสูจน์แล้วว่าส่งผลต่อระบบการไหลเวียนโลหิต รวมถึงทำให้หลอดเลือดแดงมีความตึงตัวมากขึ้น (arterial stiffness) นอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีนิโคติน ก็ส่งผลต่อทางเดินหายใจขนาดเล็ก เกิดการอุดตัน เฉกเช่นเดียวกับบุหรี่



...ช่วยกันสอนลูกหลาน คนใกล้ชิด ให้มีความรู้ที่ถูกต้อง หลีกห่างจากบุหรี่ไฟฟ้า...



