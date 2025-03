ผู้ว่าฯ กทม. - ทูตคิวบา หารือแนวทางความร่วมมือด้านการแพทย์ การศึกษา ท่องเที่ยว

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายเปโดร ปาโบล ซาน ฮอร์เฮ โรดริเกซ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแนะนำตัวและหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสาธารณรัฐคิวบา โดยการหารือครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและสาธารณรัฐคิวบาในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการแพทย์ การศึกษา และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดแข็งของคิวบา และมีศักยภาพในการพัฒนาความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในอนาคต



ทั้งนี้ ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐคิวบา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2510 ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 66 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2567 ซี่งประเทศไทยและสาธารณรัฐคิวบามีความร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการลงทุน ด้านวิชาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น



โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบกุญแจเมืองจำลองและหนังสือ “บันทึกไว้ ในความทรงจำ – Deep Impress Watercolor study with the scenery of Bangkok” แก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทยเพื่อเป็นที่ระลึก