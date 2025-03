CIB บุกทลายแหล่งผลิต Pod K ขายยามัจจุราชพันธุ์ใหม่

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) จับกุม นายกันชัยฯ โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า“การขายสินค้าที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสั่งห้ามขาย (บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า) อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 มาตรา 29/9,56/4, คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 24/2567 ลง 8 ก.ค.67” โดยจับกุมได้ที่ บริเวณ Blossom Condo at Fashion Altitude บ้านเลขที่ 90/339 ถนน รัชดา รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร



สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนหาข่าวผู้มีพฤติการณ์ลักลอบ จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าตามช่องทางออนไลน์ กลุ่ม Line Open Chat ชื่อว่า “PARTY777” (สมาชิก 2,322 คน ผู้ติดตาม 420 คน) เปิดขายหัวพอตเค ให้ลูกค้าทั่วประเทศ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำการสืบสวนจนสืบทราบว่า ร้านขายหัวพอตเค ดังกล่าวมีการ สต็อกสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ Blossom Condo at Fashion Altitude จึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้น ต่อศาลอาญามีนบุรี



ต่อมาวันนี้ (11 มี.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้น Blossom Condo at Fashion Altitude พบนายกันชัยฯ แสดงตนเป็นผู้ครอบครองสถานที่ ผลการตรวจค้นพบ Pod K และของกลางอื่นๆ ตามรายการของกลางและสิ่งของตัวยึดข้างต้น นายกันชัยฯ รับว่าเป็นเจ้าของ ร้านขาย Pod K ดังกล่าว จัดจำหน่ายช่องทางออนไลน์และแพ็คสินค้าจัดส่งตามออเดอร์ โดยลักลอบทำมาแล้ว ประมาณ 4 เดือน มีรายได้เฉลี่ยวันละ 20,000 บาท ชุดจับกุมจึงได้ทำการจับกุมพร้อมยึดของกลาง มูลค่าประมาณ 3,057,000 บาท นำส่ง พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป