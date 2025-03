'Anora' คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ 2025

การประกาศผลรางวัลอคาเดมี อวอร์ดส์ (Academy Awards) ครั้งที่ 97 ณ ดอลบี เธียร์เตอร์ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เสร็จสิ้นลงแล้วในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาไทย (3 มี.ค.) โดยรายชื่อผู้ชนะรางวัลในสาขาต่างๆ อาทิ



- สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้ชนะได้แก่ Anora

- สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้ชนะได้แก่ ฌอน เบเกอร์ (Sean Baker) จากภาพยนตร์เรื่อง Anora

- สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ผู้ชนะได้แก่ เอเดรียน โบรดี (Adrien Brody) จากภาพยนตร์เรื่อง The Brutalist

- สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม ผู้ชนะได้แก่ ไมกี้ เมดิสัน (Mikey Madison) จากภาพยนตร์เรื่อง Anora

- สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ผู้ชนะได้แก่ เคียแรน คัลกิน (Kieran Culkin) จากภาพยนตร์เรื่อง A Real Pain

- สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ผู้ชนะได้แก่ โซอี ซัลดานา (Zoe Saldana) จากภาพยนตร์เรื่อง Emilia Pérez

- สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม ผู้ชนะได้แก่ Flow

- สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม ผู้ชนะได้แก่ I’m Still Here (บราซิล)