ภาพยนตร์เรื่อง I’m Still Here จากประเทศบราซิล ได้รับรางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม (Best International Feature Film) ในการประกาศผลรางวัลอคาเดมี อวอร์ดส์ (Academy Awards) ครั้งที่ 97 ซึ่งจัดขึ้นเช้าวันนี้ตามเวลาไทย (3 มี.ค.) ณ ดอลบี เธียร์เตอร์ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา



สำหรับรายชื่อภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ได้แก่ I’m Still Here (บราซิล) The Girl with the Needle (เดนมาร์ก) Emilia Pérez (ฝรั่งเศส) The Seed of the Sacred Fig (เยอรมนี) และ Flow (ลัตเวีย)