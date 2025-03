เปิดฉาก Moto GP สนามที่ 1 รบ.มั่นใจพร้อมดูแลนักแข่ง-นักท่องเที่ยว

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2568 ประเทศไทยมีรายการแข่งขัน มอเตอร์สปอร์ตระดับโลก MotoGP รายการ "PT Grand Prix of Thailand 2025" สนามที่ 1 ซึ่งเป็นการเปิดฤดูกาลครั้งแรกในประเทศไทย จากทั้งหมด 22 สนามแข่งขันทั่วโลก ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากนี้ ในห้วงเวลาดังกล่าว บริเวณด้านหลังสนามฟุตบอลช้างอารีนา จะมีการจัดกิจกรรมยกทัพสินค้า OTOP ที่เด่น ๆ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั่วประเทศ นำมาจัดแสดงและจำหน่าย ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ออกสู่สายตาชาวโลก



นายคารม กล่าวว่า เพื่อเตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์กที่สำคัญของจังหวัด พร้อมสนธิกำลังทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร ระดมกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจ แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ขอให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว หากจำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน จะต้องได้รับโทษ ดังนี้ ผู้ประกอบการที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ปรับไม่เกิน 10,000 บาท กักตุนสินค้า ขายราคาสูงเกินสมควร ปฏิเสธการจำหน่าย จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิด นักท่องเที่ยว สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1569



ทั้งนี้ เมื่อปี 2567 ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าร่วมชมการแข่งขัน 205,343 คน เป็นชาวไทย 154,666 คน ต่างชาติ 50,677 คน มีมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม 4,759 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน 6,939 ตำแหน่ง ภาครัฐได้รับรายได้ในรูปแบบภาษี ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท สำหรับในปี 2568 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 200,000 คน และสร้างรายได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท



สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าชมการแข่งขัน ซื้อบัตรได้ที่ Counter Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือหน้างานได้ที่บูธ All Ticket บริเวณประตู 1 และ ประตู 2 หากจะชมเฉพาะคอนเสิร์ตและในส่วนของลานกิจกรรม (ไม่ชมการแข่งขัน) สามารถซื้อบัตร ADMISSION ได้ที่บูธ All Ticket หน้างาน ราคา 100 บาท/วัน สามารถเหมา 3 วัน 200 บาท โดยปีนี้เป็นปีที่ 6 ของประเทศไทยที่ได้รับเป็นเจ้าภาพจัด "MotoGP" ซึ่งได้รับเกียรติสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพสนามเปิดฤดูกาล 2 ปีซ้อนในปี 2568 และ 2569 แสดงให้เห็นศักยภาพว่าประเทศไทยพร้อมก้าวสู่ศูนย์กลางของกีฬามอเตอร์สปอร์ตในภูมิภาคเอเชียได้ในอนาคต