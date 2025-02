DE เตือน ปชช.ระวัง SMS แนบลิงก์ลวง พบเห็นแจ้งระงับได้ทันที

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (BDE) ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงดีอี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกมาตรการเกี่ยวกับ SMS ที่ผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้ข้อความสั้นในการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี โดยเริ่มดำเนินมาตรการป้องกันการส่ง SMS แนบลิงก์หลอกลวง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ดังนี้



1. ดำเนินการลงทะเบียน Sender Name ใหม่ทั้งระบบในทุกๆ ปี เพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้ให้บริการ และผู้ส่ง SMS



2. ดำเนินมาตรการความปลอดภัยสำหรับการส่ง SMS แนบลิงก์ โดยผู้ส่งข้อความ (Sender Name) SMS แนบลิงก์ จะต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเครือข่ายทุกครั้ง และการลงทะเบียนการส่ง SMS แนบลิงก์ จะต้องระบุรายละเอียดของข้อความ และลิงก์ เพื่อให้ผู้ให้บริการเครือข่ายตรวจสอบลิงก์ก่อนที่จะส่ง SMS ไปยังผู้ใช้บริการ (End user)



3. ในกรณีที่มีการตรวจพบ ข้อความแนบลิงก์หลอกลวง, ข้อความแนบลิงก์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือข้อความอื่นที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อถึงบุคคลอื่น เช่น ไอดี Line ทาง ตร. จะดำเนินการ โดยใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 แจ้งผู้ให้บริการเครือข่ายยกเลิกสัญญาบริการกับผู้ส่งข้อความ (Sender Name) และผู้ให้บริการต้องแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ส่งข้อความให้กับทาง ตร. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ส่งข้อความต่อไป