กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจกรรม Buttery World Presented by 7-11

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรม Buttery World Presented by 7-11 เป็นการส่วนพระองค์ โดยมี บูม ธนวรรณ วงศ์เจริญรัตน์ เบลล์ ธนาภา ปางพุฒิพงศ์ เจ้าของร้าน Butterbear ผู้สร้างให้เกิดหมีเนย และ ดาว ณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์ ผู้ก่อตั้งร้านคอฟฟี่บีน บาย ดาว (COFFEE BEANS by Dao) เฝ้าฯ รับเสด็จ



สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ A Magical Journey to Our Buttery World ด้วยการรังสรรค์บ้านหมีเนย ด้วยการแบ่งการตกแต่งออกเป็น 7 ห้อง และสวนดอกไม้ผสมผสานเทคนิคพิเศษ ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน