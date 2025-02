“วรงค์”แนะ ปธ.อาเซียน ดูแลกุนซือให้ดีอย่าปล่อยจุ้นกิจการในไทย

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ไม่รู้จักหน้าที่



คนที่อาศัยตำแหน่ง ที่ปรึกษาไม่เป็นทางการของประธานอาเซียน แม้จะอ้างว่ามาลงพื้นที่ มารับฟังปัญหา เพื่อนำสันติสุขมาสู่สามจังหวัดชายแดนใต้ แต่ก็ต้องถามกลับไปว่า



สิ่งที่ท่านมาลงพื้นที่นี้ ฐานะนี้และมาให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆตามที่เห็นนี้ เหมาะสมหรือไม่ มันหมิ่นเหม่ที่ท่านกำลังใช้ตำแหน่งไม่เหมาะสม แทรกแซง กิจการภายในของประเทศไทยหรือไม่



คิดว่าท่านประธานอาเซียน (ท่านนายกฯมาเลเซีย)น่าจะต้องดูแลที่ปรึกษาให้ดี ให้คำแนะนำว่า อย่าปล่อยให้มาพูดจาอะไร เกินหน้าที่ของที่ปรึกษาประธานอาเซียน เพราะเท่ากับว่า กำลังจะมาแทรกแซงกิจการภายใน ของประเทศไทย

#NotKnowingTheirPlace



An unofficial adviser to the ASEAN chair claims to be visiting Thailand’s Deep South to listen to local issues and promote peace. But the question remains:



Is their visit, in this capacity, and their media engagements appropriate? Or does it border on misusing their position and interfering in Thailand’s internal affairs?



The ASEAN chair (Malaysian PM) should keep their adviser in check and ensure they do not overstep their role. Otherwise, this amounts to unwarranted interference in Thailand’s sovereignty.