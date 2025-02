"พระราชินี"ทรงร่วมแข่งขันวิ่งโครงการ "Run For Wheels#4 วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง ครั้งที่ ๔

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๕.๒๘ น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนิน เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงร่วมวิ่งในงานการแข่งขันวิ่ง โครงการ "Run For Wheels#4 วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง ครั้งที่ ๔" ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร



การนี้ทรงกดแตรสัญญาณปล่อยขบวนนักวิ่ง และนักวิ่งพร้อมสุนัข ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร และทรงร่วมกิจกรรมวิ่ง ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร และเมื่อทรงร่วมกิจกรรมวิ่งถึงจุด FINISH พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญ Run For Wheels#4 แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และโล่ประกาศเกียรติคุณ



จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังเวทีหน้าโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระราชทานรางวัล ประเภทชนะเลิศชาย (จำนวน ๑ รางวัล) ประเภทชนะเลิศนักวิ่งพร้อมสุนัข (จำนวน ๑ รางวัล) ประเภทชนะเลิศหญิง (จำนวน ๑ รางวัล) และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่นายดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสมทบทุนในกิจกรรมของคณะสัตวแพทยศาสตร์



ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมกับทรงสนับสนุนการกีฬาของไทยมาอย่างต่อเนื่อง



ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยทรงเข้าร่วมกิจกรรม และทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ กีฬาไอซ์ ฮอกกี้ กีฬาเรือใบ กีฬาจักรยาน และกีฬาวิ่ง โดยทรงเป็นแรงบันดาลใจและทรงเป็นตัวอย่างให้แก่พสกนิกรในการรักการออกกำลังกาย



สำหรับการจัดกิจกรรม Run For Wheels 2025 วิ่งเพื่อให้หมาได้วิ่ง ครั้งที่ ๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ไปช่วยเหลือในการจัดวีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ ของโครงการ"เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต"ให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอิสระและมีความสุข สนับสนุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงครามสมทบทุนการก่อสร้างโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ สนับสนุนโครงการธนาคารเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Pet Blood Bank) รณรงค์ และส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งประชาชนชาวไทย ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อันนำไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยง และทำให้ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนวิธีการดูแลสัตว์ของตนเองในมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น