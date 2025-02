เวียดนามไฟเขียวโครงการก่อสร้างทางรถไฟ เมืองไฮฟอง-หล่าวกาย

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐสภาเวียดนามลงมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ 455 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95 จากสมาชิกทั้งหมดของสภา 459 เสียง รับรองโครงการก่อสร้างทางรถไฟ รวมระยะทาง 390 กิโลเมตร มูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เชื่อมโยงจากเมืองไฮฟอง เมืองท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือไปจังหวัดหล่าวกาย ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามซึ่งมีชายแดนติดต่อกับมณฑลยูนนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จะช่วยเพิ่มการขนส่งทางรถไฟระหว่างเพื่อนบ้านทั้งสอง อีกทั้งจะช่วยทำให้การติดต่อค้าขายระหว่างทั้งสองฝ่ายมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยเวียดนามตั้งเป้าจะสร้างโครงการนี้ให้แล้วเสร็จภายในปี 2573



ทั้งนี้ ประเทศจีนจะให้การสนับสนุนเงินทุนบางส่วนในรูปของเงินกู้ เป็นหนึ่งใน 2 โครงการรถไฟเชื่อมโยงกับประเทศจีน ภายใต้โครงการ 2 ทางเดิน 1 แถบ (Two Corridors, One Belt) ของเวียดนาม เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาระบบขนส่ง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road)ทั่วโลกของจีน โดยการอนุมัติโครงการนี้ มีขึ้นหนึ่งปีหลังเพื่อนบ้านทั้งสองให้คำมั่นกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตให้แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนเยือนเวียดนามเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2566 เป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกในรอบ 6 ปี พร้อมทั้งมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกว่า 30 ฉบับ รวมถึงโครงการรถไฟเชื่อมโยงกับจีน ทั้งนี้ ประเทศจีนต้องการจะกระชับความสัมพันธ์กับเวียดนามมากขึ้น หวังยับยั้งการขยายอิทธิพลจากสหรัฐฯ