แพทย์เผยงานวิจัยชี้การกินโยเกิร์ตเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โยเกิร์ตกับมะเร็งลำไส้



ทีมงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเผยแพร่ผลการศึกษาในวารสาร Gut Microbes เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2025



ชี้ให้เห็นว่า การรับประทานโยเกิร์ตเป็นประจำนั้นอาจช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ หากประเมินความเสี่ยงโดยปรับตามฐานอายุของประชากร



ทั้งนี้การลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้นั้น ดูจะมีความสัมพันธ์กับการมีอยู่ของแบคทีเรียชนิด Bifidobacterium



อย่างไรก็ตาม คงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต



อ้างอิง

Long-term yogurt intake and colorectal cancer incidence subclassified by Bifidobacterium abundance in tumor. Gut Microbes. 12 February 2025.