รัฐบาลปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ผ่าน SME D Bank วงเงิน 2 หมื่นล้าน

นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ ตามที่มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน เสริมสภาพคล่อง กระตุ้นการลงทุน ขยายการบริโภค และสร้างเงินหมุนเวียนในระบบนางสาวศศิกานต์ กล่าวต่อว่า SME D Bank เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนในโครงการดังกล่าว โดยแบ่งวงเงินเป็น 2 โครงการสินเชื่อ เปิดรับคำขอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ได้แก่1. สินเชื่อ "ปลุกพลัง SME" วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายเล็กทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 2 ล้านบาท นำไปใช้ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมถึง หมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ วงเงินกู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3%ต่อปี คงที่ตลอด 3 ปีแรก จากนั้น เริ่มต้น MRR+2.5%ต่อปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน2. สินเชื่อ "Beyond ติดปีก SME" วงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในทุกภาคธุรกิจที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ ปรับเปลี่ยนทรัพย์สินหรือเครื่องจักร เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3%ต่อปี คงที่ตลอด 3 ปีแรก จากนั้น เริ่มต้น MLR+1.0%ต่อปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมได้ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกรายที่ใช้บริการ 2 สินเชื่อดังกล่าว จะได้รับสิทธิเข้าร่วมการพัฒนายกระดับธุรกิจครบวงจรจาก SME D Bank และหน่วยงานพันธมิตร เช่น หลักสูตร E-Learning เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชม. ที่ปรึกษาแนะนำธุรกิจจากโค้ชมืออาชีพ กิจกรรมเติมความรู้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ช่องทางขยายตลาด เพิ่มรายได้ รวมถึง Privilege สิทธิประโยชน์ผ่านแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank (dx.smebank.co.th)นางสาวศศิกานต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 2 โครงการ ภายใต้ SME D Bank คาดช่วยผู้ประกอบการกว่า 13,500 กิจการ และสร้างเงินหมุนเวียนกว่า 80,000 ล้านบาท สนับสนุนการฟื้นฟูกิจการและเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ณ สาขา SME D Bank ทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ เช่น LINE Official Account : SME Development Bank , www.smebank.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center 1357