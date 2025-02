การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งอัตราค่าอัดประจุไฟฟ้าใหม่ของ PEA VOLTA มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายตามช่วงเวลา คือ Peak (ช่วงเวลาค่าไฟสูง) และ Off Peak (ช่วงเวลาค่าไฟต่ำ) เช่น ตู้ชาร์ตไฟฟ้าขนาด 25 kW Peak 6.9 บาท/หน่วย Off Peak 5.3 บาท/หน่วย, ตู้ชาร์ตไฟฟ้าขนาด 50 kW Peak 8.2 บาท/หน่วย Off Peak 6.3 บาท/หน่วย