อาร์เจนตินาประกาศถอนตัวจากสมาชิก WHO ตามรอยผู้นำสหรัฐฯ

นายมานูเอล อาดอร์นี โฆษกประธานาธิบดีอาร์เจนตินา เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีฆาบิเอร์ มิเลอิ (Javier Milei) ประกาศถอนอาร์เจนตินาจากการเป็นสมาชิกในองค์การอนามัยโลก (WHO) ทำตามแบบอย่างรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ นักการเมืองที่ผู้นำอาร์เจนตินาชื่นชอบ ที่ถอนตัวจาก WHO เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน อ้างเหตุผลในทำนองเดียวกันคือ เรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลอาร์เจนตินา และ WHO มีแนวคิดที่แตกต่างกันค่อนข้างมากในเรื่องการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข



โฆษกประธานาธิบดีอาร์เจนตินา กล่าวว่า อาร์เจนตินาจะไม่ยอมให้องค์การระหว่างประเทศ เช่น WHO เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในประเทศ พร้อมทั้งกล่าวหา WHO ไม่มีอิสระอย่างแท้จริงในการบริหารจัดการกิจการด้านสาธารณสุขทั่วโลก อ้างโดยไม่ระบุชื่อว่า มีชาติมหาอำนาจบางประเทศเข้ามาชี้นำการทำงานของ WHO พร้อมย้ำว่า การถอนตัวจาก WHO จะทำให้อาร์เจนตินาสามารถจะปรับนโยบายด้านสาธารณสุขให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ อีกทั้งเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขมากขึ้น