ธ.ออมสิน ชวนใช้ MyMo Secure Plus ป้องกันถูกมิจฉาชีพดูดเงินออกจากแอป

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเร่งออกมาตรการป้องกันความเสียหายทางการเงินให้กับลูกค้าที่ใช้บริการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ด้วยปัจจุบันเล่ห์เหลี่ยมมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหากหลงเชื่อทำตามจะทำให้มิจฉาชีพสามารถเข้าถึงบัญชีเงินฝากของลูกค้าและถอนหรือโอนเงินออกไปได้โดยลูกค้าไม่รู้ตัวMyMo Secure Plus เป็นโหมดให้บริการบนแอป MyMo ที่ช่วยลดความเสียหายจากการสูญเสียทรัพย์ของลูกค้าธนาคารออมสิน โดยลูกค้าที่กดเลือกใช้โหมด MyMo Secure Plus บนแอป MyMo จะไม่สามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินของตน ไปยังบัญชีผู้อื่นได้ทั้งสิ้น จึงช่วยลดความสูญเสียได้ในกรณีที่ลูกค้าเกิดพลาดกดลิงก์ที่แนบมากับข้อความใด ๆ หรือกรณีโทรศัพท์มือถือโดนแฮก หรือโดนรีโมตควบคุมจากระยะไกลผู้ที่เลือกใช้โหมด MyMo Secure Plus ยังคงสามารถใช้บริการ Mobile Banking อื่น ๆ ได้เช่นเดียวกับแอป MyMo โหมดปกติ และยังสามารถโอนเงินไปยังบัญชีชื่อตนเองที่มีอยู่กับธนาคารอื่นได้เมื่อมีเหตุจำเป็น หรือเมื่อลูกค้าได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังที่สุดแล้ว ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าเงินฝากระยะยาว ที่ไม่มีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมโอนเงินเข้า-ออกเป็นประจำ หรือไม่มีการชำระค่าสินค้าและบริการทาง Mobile Banking โดยผู้สนใจสามารถกดเปิดโหมด MyMo Secure Plus บนแอป MyMo ได้ด้วยตนเองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://to.gsb.or.th/RkHnMDm ธนาคารออมสิน ขอย้ำว่า ธนาคารไม่มีนโยบายให้ผู้บริหาร หรือพนักงานโทรศัพท์สอบถามข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้กดลิงก์หรือดำเนินการใด ๆ หากได้รับการติดต่อโดยแอบอ้างชื่อธนาคาร หรือมีความไม่แน่ใจต้องตรวจสอบด้วยตนเองทุกครั้งกับช่องทางของธนาคาร อาทิ เว็บไซต์ www.gsb.or.th ,แอปพลิเคชัน MyMo, เฟซบุ๊ก GSB Society, LINE Official Account : GSB NOW และหากพบธุรกรรมผิดปกติให้ติดต่อ GSB Contact Center 1115 กด 6 หรือสาขาของธนาคารออมสิน หรือแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ทันที