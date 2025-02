“หมอดื้อ”เผยวัคซีนโควิดไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ -ประสิทธิภาพลดอาการหนักและตายต่ำมาก

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วัคซีนโควิด ไม่ได้ผลในการป้องกันการติดเชื้อ และประสิทธิภาพในการลดอาการหนักและการตายต่ำมากแม้ว่าจะเป็น โมโนวาเลนท์ วัคซีนก็ตามที่ทำต่อสายพันธุ์เดี่ยวทั้งนี้เนื่องจาก ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ มีความจงรักภักดี ต่อสายพันธุ์บรรพบุรุษอู๋ฮั่น ไม่ว่าจะฉีดสายพันธุ์เดี่ยวที่เป็นสายพันธุ์ขณะนั้น ผลตอบสนองที่ได้ก็ยังคงเป็นต่ออู๋ฮั่นอยู่นั่นเองรายงาน4 กุมภาพันธ์ 2025วารสาร annals of internal medicineEffectiveness of the 2023-to-2024 XBB.1.5 COVID-19 Vaccines Over Long-Term Follow-up: A Target Trial Emulation https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/ANNALS-24-01015?utm_source=substack&utm_medium=email และรายงานนี้คล้องจองกับรายงานก่อนหน้าที่พบว่าไม่ได้ผล และมีความเสี่ยงของการติดเชื้อเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อฉีดซ้ำภูมิหลัง:วัคซีนป้องกัน COVID-19 ชนิดโมโนวาเลนต์ที่กำหนดเป้าหมายที่สายพันธุ์ XBB.1.5 Omicron ได้เปิดตัวในเดือนกันยายน 2023 เนื่องจากไม่มีการทดลองแบบสุ่มที่มีการควบคุมเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนในโลกแห่งความเป็นจริง (VE)ข้อสรุป:วัคซีน COVID-19 ที่กำหนดเป้าหมายที่ Omicron สายพันธุ์ XBB.1.5 ไม่ได้ผลในการป้องกันการติดเชื้อและมี VE ประสิทธิภาพ ค่อนข้างต่ำ เมื่อประเมิน การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต และผลดังกล่าวลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไปChemaitelly et al - ประสิทธิภาพของ Pfizer-BioNTech (BNT162b2) ต่อการติดเชื้อ BA.1 และ BA.2 Omicron ที่มีอาการ ลดลงจาก 46.6% และ 51.7% (1–3 เดือนหลังฉีดวัคซีน) เป็น -17.8% และ -12.1% (≥7 เดือน) ในทำนองเดียวกัน Moderna (mRNA-1273) ลดลงจาก 71.0% และ 35.9% เป็น -10.2% และ -20.4% ในช่วงเวลาเดียวกันShrestha et al (Cleveland Clinic) - ความเสี่ยงต่อ COVID-19 เพิ่มขึ้นตามจำนวนโดสที่ได้รับ บุคคลที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 1 โดสมีความเสี่ยงต่อ COVID-19 สูงขึ้น 107% (HR = 2.07, 95% CI: 1.70–2.52) เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน บุคคลที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 3 โดสมีความเสี่ยงสูงขึ้น 253% (HR = 3.53, 95% CI: 2.97–4.20)Feldstein et al (CDC) - เด็กที่ได้รับวัคซีน Pfizer-BioNTech โดยไม่มีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 มาก่อน มีความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มขึ้น 159% (HR = 2.59, 95% CI: 1.27–5.28) และมีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการเพิ่มขึ้น 257% (HR = 3.57, 95% CI: 1.10–11.63) เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนและไม่มีการติดเชื้อมาก่อน