นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย เผยภาพขณะหารือหลายประเด็นสำคัญร่วมกับนายทักษิณ ชินวัตร ในฐานะที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการของประธานอาเซียน พร้อมทั้งยังมี นายจอร์จ เยียว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ ร่วมอยู่ด้วย



ขณะที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีการแชร์ภาพดังกล่าวลง IG story ระบุข้อความว่า "So proud of you daddy" (ภูมิใจในตัวคุณพ่อ) พร้อมระบุอีกว่า "ภารกิจเพื่อประเทศไทย และอาเซียน ของที่ปรึกษาประธานอาเซียน ท่านทักษิณ ชันวัตร ค่ะ"