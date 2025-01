ห้ามคลิก! ตร.ไซเบอร์ เตือน 22 เว็บอันตราย มิจฉาชีพสร้างหลอกโอนเงิน

เพจเฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. โพสต์เตือนประชาชนอย่าคลิกเว็บปลอม ว่า



ตำรวจไซเบอร์ เตือน 22 เว็บอันตราย ห้ามคลิก!!!



พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เตือนประชาชน 22 เว็บมิจฉาชีพที่ห้ามกด โดยกล่าวว่า มิจฉาชีพมักจะสร้างเว็บปลอมที่เกี่ยวกับ การลงทุน หลอกหารายได้พิเศษ หลอกใส่ข้อมูลส่วนตัว โดยเมื่อมีเหยื่อหลงเชื่อก็จะหลอกให้โอนเงินหรือขโมยข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อ



โดยมี เว็บไซต์อันตรายดังนี้



1. thaigrowthdigitalmarketing .cc

2. www.settradethailand .com

3. m.athur .net/trade

4. www.ezbuy66 .com/

5. ftc. trade-thai .com

6. okx. hsgi .xyz

7. www. btscswl .com/djvjpw

8. wap.happinessco .cc

9. bitmart.erwz .live

10. tokts .life/ww

11. www. thaibet248 .com/

12. tiktok.thaipvz .com/

13. www. shopping-now-maket .com/

14. pi-moneyloan .com

15. pea.bjgth .cc

16. www. cryptoxj .com/

17. www. bonanza-store .net

18. hshh-banktt .app

19. dedifeqa-spt .top

20. royaltrad .vip

21. h5.jgol .live

22. affilliiate .com/index/login



โดยทั้ง 22 เว็บดังกล่าว ตำรวจไซเบอร์ได้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์มิจฉาชีพทั้งหมดแล้ว แต่เนื่องจากว่าเว็บดังกล่าวผู้ให้บริการไม่ได้อยู่ภายในประเทศ โดยทางตำรวจไซเบอร์ได้ทำการเสนอปิดกั้น ไปยังผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยังพบว่ามีหลายเว็บที่ยังมีการเปิดใช้งานอยู่ จึงขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน อย่ากดเข้าเว็บดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย