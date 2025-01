ททท.เนรมิตถนนสายมังกรต้อนรับ นทท.ร่วมเทศกาลงานตรุษจีนเยาวราช

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกร่วมกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2568 บนถนนสายมังกร เยาวราช ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคมนี้ โดยเนรมิตประดับไฟบนถนนสายมังกรเป็นสีโทนแดงและทองสว่างไสว ภายใต้แนวคิด “Ignite Your Senses Embrace Our Two Cultures” สื่อถึงพลังแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ความมั่งคั่งร่ำรวยและโชคลาภ โดยบริเวณไฮไลท์ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ประดับประดาเป็นซุ้มโคมไฟสีแดงตลอดเส้นทาง รวมถึงเปิดพื้นที่ไชน่าทาวน์มาร์เก็ต เฉลิมบุรี แลนด์มาร์คแห่งใหม่บนพื้นที่ใจกลางเยาวราช เปิดซุ้มอาหารฟังเพลงชิลๆ สร้างความบันเทิง โดยด้านหน้ามียักษ์จีนไทยยืนยิ้มกอดกันรอต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมการจัดแสดงนิทรรศการพระบารมีปกเกล้าชาวประชากับความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี



นอกจากนี้ ตลอดเส้นทางถนนเยาวราช มีร้านค้า ร้านอาหาร บูธ ต่างๆ เปิดให้นักท่องเที่ยวมาชิม ช้อป ของดีของอร่อยจากร้านดังมากมายมารวมไว้ที่นี่ สร้างสีสันและความอร่อยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างมาก ตั้งแต่เวลา 16.00 - 24.00 น. และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2568 นี้ เวลา 17.00 น. ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช พร้อมเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมบูธต่าง และกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน