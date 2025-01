นายกฯ สั่งการที่ประชุม ครม.5 ข้อ ย้ำงบปี 69 ต้องคุ้มค่า-ตรงความต้องการประชาชน

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในที่ประชุม ครม. ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568 ดังนี้



1. การประชุม WEF 2025 เมืองดาวอส ไทย ได้แสดงศักยภาพใน 3 ด้าน คือ

- Logistic Hub of Asia มอบ ก.คมนาคม เร่งรัดศึกษาโครงการ Landbridge ให้ชัดเจนทั้งแผนงาน และกรอบระยะเวลา

- Kitchen of the World มอบ ก.เกษตร ก.พาณิชย์ ก.ต่างประเทศ ร่วมกันทำแผนให้เกิดการส่งออกสินค้าเกษตรและวัตถุดิบอาหารไทย ไปยังตลาดโลกมากขึ้น

- Green energy resources มอบ ก.พลังงาน เร่งทำแผนและแนวทางสร้างพลังงานสะอาด ให้เพียงพอต่อการลงทุนจากต่างชาติ

นอกจากนี้ ไทยได้ผลเป็นรูปธรรมคือ FTA ระหว่างไทย-EFTA ซึ่งจะทำให้การค้าการลงทุนมีศักยภาพมากขึ้น มอบ ก.พาณิชย์ และ ก.ต่างประเทศ เร่งรัดเจรจา FTA กับเขตการค้าอื่น ๆ โดยเฉพาะ EU ให้สำเร็จโดยเร็ว



2. วาระครบ 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน

- มอบ ก.มหาดไทย พิจารณาสถาปนาความสัมพันธ์แบบเมืองพี่เมืองน้องกับเมืองหรือมณฑลในจีน ซึ่งปัจจุบันมีแล้ว 38 คู่ ให้เพิ่มเป็น 50 คู่

- มอบ ก.คมนาคม เร่งรัดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมไทย-สปป.ลาว

- มอบ ก.ท่องเที่ยว จัดโพรโมชันส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-จีน



3. ปัญหา PM2.5

- รับทราบการดำเนินงานที่ทำแล้ว และ แผน ของแต่ละกระทรวง โดยการประชุมในครั้งนี้มีการอนุมัติงบกลางเพื่อแก้ปัญหาไฟป่า ฝุ่นละออง ควัน ด้วย

- ย้ำ ก.อุตสาหกรรม กวดขันเรื่องการรับอ้อยไหม้ไฟ และเพิ่มมาตรการลดการเผา



4. รถไฟทางคู่ หาดใหญ่-สุไหงโกลก มอบ รฟท. ศึกษาเพิ่มเติมเส้นทางระยะสอง



5. การจัดสรรงบ ปี 2569

- ให้ รัฐมนตรี ทุกกระทรวง กำกับดูแลหน่วยรับงบ ให้จัดทำคำขอ อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด จัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และนำเงินนอกงบประมาณ มาใช้เป็นลำดับแรก

- ให้ สำนักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบ โดยให้ความสำคัญกับโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล มีความจำเป็นเร่งด่วน และสามารถแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน