รัฐบาลชวนคนไทยร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน

นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยว เพิ่มเม็ดเงินเข้าประเทศ รวมถึงเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการท่องเที่ยว โดยคาดการณ์ว่าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวต่างชาติท่องเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า 2.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 26% และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 6,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% ซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ดี รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตรในหลายพื้นที่ อีกทั้งความสำคัญของการทำบุญและการเสริมโชคลาภในช่วงเทศกาลตรุษจีน กิจกรรมและโปรโมชั่นราคาสินค้า และความสะดวกในการเดินทางที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน



สำหรับเทศกาลตรุษจีนในกรุงเทพมหานคร ไฮไลต์ของงานยังคงอยู่ที่เยาวราช โดยในปีนี้จะมีการจัดงานเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช ประจำปี 2568 "ปีมะเส็งมหามงคล อุดมโชคลาภ" ซึ่งงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ถนนเยาวราช ภายใต้การตกแต่งประดับไฟในแนวคิด "Ignite your Senses, Embrace Our Two Cultures" ซึ่งจะสร้างบรรยากาศที่สดใสและเต็มไปด้วยสีสันตลอดสองสัปดาห์ของงาน ภายในงานมีการจัดทำบูธเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 50 ปี การแสดงเชิดสิงโต-มังกร ขบวนสิงโตบนเสาดอกเหมย การแสดงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่สะท้อนวัฒนธรรมจีนและไทย รวมทั้งการออกร้านอาหารและสินค้าพิเศษในช่วงเทศกาลตรุษจีน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลาย



นายอนุกูล กล่าวอีกว่า อีกหนึ่งจุดที่จัดงานเทศกาลตรุษจีนในกรุงเทพมหานคร คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานจะมีไฮไลต์ต่างๆ เช่น การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน การแสดงจากคณะนักแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 3 คณะ กิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมไทย-จีน เช่น การประดิษฐ์โคม การเขียนพู่กันจีน การเขียนหน้ากาก การตัดกระดาษ การถักเชือกมงคล การปั้นดิน โหราศาสตร์จีน และการออกร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมบนสื่อสังคมออนไลน์กว่า 30 ร้าน รวมถึงการแสดงจากศิลปินไทย-จีนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียง



นอกจากนี้ ขอเชิญร่วมงานตรุษจีน 2568 ที่ไอคอนสยาม "ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2025" ตรุษจีนมั่งคั่ง พร้อมฉลองสายสัมพันธ์ไทย-จีนครบรอบ 50 ปีอย่างยิ่งใหญ่ พบกับการสักการะเทพเจ้าไท่ส่วยเอี๊ย 60 องค์ ผู้คุ้มครองดวงชะตาจากวัดเก่าแก่กว่าพันปีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงถนนคนเดินสไตล์ Little China ที่สวยที่สุด ณ บริเวณริเวอร์ พาร์ค และกิจกรรมเสริมดวงด้วยพิธีลั่นกลองเบิกฟ้าและมังกรสองแผ่นดิน ร่วมฉลองประติมากรรม "Chubby Woman with Dragon & Naga" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างศิลปินชาวจีน MR. XU HONG FEI และศิลปินชาวไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย



ในส่วนของรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะร่วมจัดพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2568 ณ บริเวณท้องสนามหลวง ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์แบบจีน การแสดงวัฒนธรรมจีนสุดตระการตา เช่น เชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล สิงโตต่อตัวกายกรรม สิงโตมอบส้มมงคล มังกรทอง การแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีน ชุดถวายพุทธบูชาศรัทธาพระเขี้ยวแก้ว และการแสดงชุดร่ายหลงหงส์ลอดลายจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นต้น