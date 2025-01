ข่าวปลอม อย่าแชร์! สวนผักโอ้กะจู๋ เปิดให้ลงทุน ปันผลสูง ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ เรื่อง สวนผักโอ้กะจู๋ เปิดให้ลงทุนภายใต้คอนเซ็ปท์ Be Organic from Farm to Table ให้ปันผลสูงนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่า ข้อมูลเป็นเท็จ



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์พย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยืนยันว่า โพสต์ดังกล่าว เป็นการแอบอ้างชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ได้รับอนุญาต และสวนผักโอ้กะจู๋ ไม่ได้ทำการยื่นแบบแสดงหุ้นข้างต้น จึงเป็นข้อมูลที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและเกิดความเสียหาย