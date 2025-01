ธอส.แนะลูกค้ายอดกู้ไม่เกิน 5 ล้าน เข้าโครงการ"คุณสู้ เราช่วย"

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระลูกค้าในการชำระเงินงวด เพื่อให้สามารถรักษาบ้านของตนเองไว้ได้ต่อไป จึงแนะนำให้ลูกค้าของธนาคารลงทะเบียนเข้าร่วม "โครงการคุณสู้ เราช่วย" ผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th/Khunsoo หรือ Application : GHB ALL GEN และ Application : GHB ALL BFRIEND ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 5 ล้านบาท ที่ทำสัญญาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 และมีสถานะค้างชำระเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 365 วัน หรือมีสถานะค้างชำระไม่เกิน 30 วัน ที่เคยปรับโครงสร้างหนี้และเคยค้างชำระมากกว่า 30 วัน ระหว่างปี 2565 – 2567 (สถานะดังกล่าวนับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567)



สำหรับโครงการคุณสู้ เราช่วย เป็นโครงการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดได้ในระยะยาว โดยแบ่งความช่วยเหลือออกเป็น 2 มาตรการ ประกอบด้วย "มาตรการจ่ายตรง คงทรัพย์" และ "มาตรการจ่าย ปิด จบ" โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th