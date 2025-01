แพทย์เผยผลวิจัยพบการกินผัก-ผลไม้-พืชตระกูลถั่วป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal cancer)



ผลการวิจัยทบทวนข้อมูลวิชาการทั่วโลกอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมาน เผยแพร่ในวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition เมื่อ 11 มกราคม 2025



สรุปได้ดังนี้...



เน้นการรับประทานผัก ผลไม้ พืชตระกูลถั่ว



ออกกำลังกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง



คุมน้ำหนักให้ดี ไม่อ้วน



เลี่ยงบุหรี่ เหล้า เนื้อแดง น้ำหวาน



