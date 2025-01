รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ดื่มกาแฟช่วงเช้าลดเสี่ยงเสียชีวิตจากสาเหตุต่างๆ และจากโรคหัวใจและหลอดเลือด



แต่ควรดื่มพอเหมาะพอควร กาแฟดำไม่ปรุงจะดีกว่า



