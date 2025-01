กทม.เตรียมของขวัญ-ของรางวัลกว่า 10,000 ชิ้น ในงานวันเด็ก ณ ศูนย์เยาวชนฯ (ไทย-ญี่ปุ่น)

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง



ผู้ว่าราชการกรุเทพมหานคร กล่าวว่า ได้มอบคําขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ว่า ชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยนิสัยดีๆ เริ่มเลยทันที ไม่ต้องให้ถาม "กี่โมง" ซึ่งคำขวัญวันเด็กปีนี้ เด็กก็ใช้ได้ ผู้ใหญ่ก็ใช้ดี เพื่อเริ่มเปลี่ยนนิสัยให้ดีขึ้น สำหรับเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ และสุดท้ายเมืองกรุงเทพมหานครนี้ ก็จะเป็นของเด็กในวันนี้ที่จะเติบโตขึ้นมาเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง



กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "Bangkok Kids in Wonderland" ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. เป็นการสร้างโลกของเด็ก ๆ ได้แก่ โลกมหัศจรรย์ โลกที่สดใส โลกแห่งสีสัน โลกที่เต็มไปด้วยจินตนาการ โลกที่พร้อมจะเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลาย เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว



รูปแบบกิจกรรม เน้นการตกแต่งบรรยากาศด้วยความสดใสของลูกโป่ง ผ้า และสีสัน มีฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในหลากหลายด้าน ทั้งศิลปะ ความรู้รอบตัวและรอบโลก วัฒนธรรม หัตถกรรม การแสดงออก และการฝึกเป็นผู้รักษ์โลก เพื่อเพิ่มเติมโลกทัศน์ของเด็กที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงบนเวที เกม การแจกของขวัญของรางวัล เป็นต้น กิจกรรมที่จัดประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น โดมผีเสื้อจําลอง พร้อมเรียนรู้วัฏจักรของผีเสื้อตั้งแต่เป็นดักแด้จนถึงเป็นตัวเต็มวัย การแยกขยะ เกมเกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 การปลูกฝังการออมและเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม พร้อมชมตัวอย่างหัวเจาะอุโมงค์ระบายน้ำ สอนวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) พร้อมเยี่ยมชมภายในรถกู้ชีพฉุกเฉิน กิจกรรมฟันดี มีรางวัล เรียนรู้เรื่องวินัยจราจร และร่วมสนุกกับรถ BMA Feeder



กิจกรรมการแสดงบนเวที ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงอื่น ๆ อาทิ วง Be one วงดนตรีหญิง ผลผลิตจากศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) วง Saturn วงดนตรีเด็กที่เติบโตจากเวที Siam Discovery สู่มืออาชีพด้านการบันเทิง วง Candy Queen วง Childhood Trauma วง Sugarpunch วง RUKS วง The chosen one การแสดงกลองไทโกะ การแสดงโขนเด็ก และการแสดงมายากล เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ได้แก่ ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน บ้านลม เรือบั๊มพร้อมสระ แทมโพลีน (สปริงบอร์ด) วัวกระทิง ของขวัญของรางวัลสำหรับเด็ก ๆ มากมาย อาทิ Tattoo ติดหน้าและลําตัว ตุ๊กตาหมูเด้ง ของเล่นเพื่อการพัฒนา เกมฝึกสมอง อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานทั้งเด็กและผู้ปกครอง ทั้งนี้ เด็กที่เข้าร่วมงานจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับ passport ร่วมกิจกรรมในฐานต่าง ๆ และรับรางวัล



สำหรับกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ครั้งนี้ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางอนงค์ เพชรทัต ส.ก.เขตดินแดง นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักและผู้บริหารหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ร่วมงานคับคั่ง เพื่อร่วมมอบความสุขให้กับเด็กในวันเด็กแห่งชาติ 2568



นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ยังจัดงานวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครุ) หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร และศูนย์นันทนาการของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น