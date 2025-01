ดีเดย์! 6 ม.ค. ธอส.เปิดให้ลงทะเบียน "คุณสู้ เราช่วย"

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "คุณสู้ เราช่วย" ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL GEN หรือ Application : GHB ALL Bfriend ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อช่วยลูกค้าให้รักษาบ้านของตนเองไว้ได้ต่อไปนายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" โดยตลอดระยะเวลากว่า 71 ปี ได้ทำให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.6 ล้านครอบครัว พร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง และร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการร่วมแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประชาชน ผ่านโครงการ "คุณสู้ เราช่วย" โดยเปิดให้ลูกค้าของธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 5 ล้านบาท ที่ทำสัญญาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 และมีสถานะค้างชำระเกิน 30 วัน แต่ไม่เกิน 365 วัน หรือมีสถานะค้างชำระไม่เกิน 30 วัน ที่เคยปรับโครงสร้างหนี้ และเคยค้างชำระมากกว่า 30 วัน ระหว่างปี 2565 – 2567 (สถานะดังกล่าวนับ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL GEN หรือแอปพลิเคชัน GHB ALL Bfriend ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2568ทั้งนี้ ธอส. พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถรักษาบ้านของตนเองไว้ได้ต่อไป โดยที่ผ่านมา ธอส.ได้จัดทำมาตรการแก้ไขหนี้ ในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ให้มีภาระการชำระเงินงวดลดลง ดังนั้นการสนับสนุนให้ลูกค้าเข้าร่วมโครงการคุณสู้ เราช่วย จึงถือเป็นอีก 1 แนวทางที่จะช่วยเหลือลูกค้าได้สำหรับโครงการคุณสู้ เราช่วย เป็นโครงการที่ ธปท. จัดทำขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถฟื้นฟูและกลับมายืนหยัดได้ในระยะยาว และสนับสนุนให้เกิดความสามารถในการชำระหนี้ โดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลและธุรกิจ โดยแบ่งความช่วยเหลือออกเป็น 2 มาตรการ ประกอบด้วย "มาตรการจ่ายตรง คงทรัพย์" และ "มาตรการจ่าย ปิด จบ" โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร.0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ แอปพลิเคชัน GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th