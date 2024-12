อุปทูตไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ไว้อาลัยเหยื่อ"เจจูแอร์"

주한태국대사관 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล Royal Thai Embassy, Seoul รายงานว่า อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุของสายการบินเจจู ที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลาว่าการกรุงโซล โดยระบุว่า วันนี้ (31 ธ.ค.67) นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุของสายการบินเจจู ที่ท่าอากาศยานมูอัน ในจังหวัด South Jeolla เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2567 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 179 คน รวมคนไทย 2 ราย ณ สถานที่ไว้อาลัยที่โซลพลาซ่า ซึ่งทางการสาธารณรัฐเกาหลีจัดขึ้นเพื่อการไว้อาลัยแห่งชาติเป็นระยะเวลา 7 วัน ซึ่งเปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอเรียนเชิญคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลีร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวที่จัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัด/เมืองทั่วสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2568



CDA Bancha pays respect at the Memorial altars at Seoul City Hall during national mourning period over a deadly accident of Jeju Air.



On 31 December 2024, Mr. Bancha Yuenyongchongcharoen, Charge’ de’affaires of the Royal Thai Embassy paid respect at the Memorial altars at Seoul City Hall during the ROK’s 7 day national mourning for the public over a deadly plane crash at Muan Airport in South Jeolla Province on 29 December 2024, which claimed 179 lives on board including 2 Thai nationals.



The Royal Thai Embassy would like to invite Thai nationals in the ROK to pay respect for the victims at Memorial altars in 17 cities and provinces in the ROK which will be officially organized during 31 December 2024-4 January 2025.