เปิดฉายาคนกีฬาปี 67 "มาดามแป้ง: แป้ง ยืน 1" ส่วน "เทนนิส: 2 ทอง กับ 1 เธอ"

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ตั้งฉายาคนกีฬา ประจำปี 2567 โดยคัดเลือกบุคคลกีฬาที่มีจุดเด่นด้านผลงานหรือวลีเด็ดๆ ของคนกีฬา เพื่อเย้าหยอกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งสมาคมฯ ได้คัดเลือกมาทั้งหมด 12 ฉายา ได้แก่



"บิ๊กป้อม" พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ อดีตนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย ได้ฉายา : "ป้อม…สำลักน้ำ"



จากการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย พล.ท.บุญชัย เกษตรตระการ รองจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เอาชนะ "บิ๊กป้อม" ด้วยคะแนนท่วมท้น 231-22 เสียง ทำให้ "บิ๊กป้อม" ตกที่นั่งลำบากในการลุ้นนั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ สมัยที่ 3 ที่จะประชุมใหญ่ในเดือนมีนาคม 2568 เนื่องจากไม่มีตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย รับรองสถานะ การตกบัลลังก์นายกฯ ว่ายน้ำครั้งนี้ ส่งผลให้บารมีในวงการกีฬาวูบไปด้วย



คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก, และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้ฉายา : "นางพญาโอลิมปิค"



คุณหญิงปัทมา ไม่เพียงเป็นไอโอซีหญิงหนึ่งเดียวของไทย และเป็นคนที่ 4 ของประเทศ ผ่านการคัดเลือกเฟ้นมาอย่างหนักจากองค์กรกีฬาระดับโลก ที่เชิญให้คุณหญิงเป็นกรรมการไอโอซี ไม่ใช่ประเทศไทยส่งประกวด ช่วงที่ผ่านมายังได้รับการทาบทามให้ชิงตำแหน่งประธานไอโอซีคนใหม่ ต่อจาก โธมัส บาค ที่หมดวาระลง แต่สุดท้ายต้องปฏิเสธไป เพราะต้องการช่วยวงการกีฬาไทยมากกว่า



ตลอดเวลาของการทำหน้าที่ไอโอซี กว่า 7 ปี คุณหญิงปัทมา ลุยงานกีฬารวมถึงวัฒนธรรมต่อเนื่อง เป็นที่รักของทุกคน อัธยาศัยดี เข้ากับใครก็ได้ มีแต่ให้ แถมให้การสนับสนุนกีฬาทุกประเภท แต่ละปีจ่ายช่วยเหลือเป็นหลัก 100 ล้านบาท จนสหพันธ์กีฬานานาชาติ ให้ความเกรงใจ และยังช่วยสมาคมกีฬาของไทย สมาคมไหนมีปัญหา เข้าถึงทันที ไม่มีรีรอ ขนาดเกาหลีใต้ยังมอบรางวัลพลเมืองกิตติมศักดิ์ให้ ซึ่งปกติจะให้คนต่างชาติยากมาก ด้วยบารมีคอนเนกชั่นครบ ทำให้สมาคมกีฬา วงการกีฬา อยากสนับสนุนให้คุณหญิงปัทมา นั่งเป็นประธานโอลิมปิกไทยคนใหม่ เพราะนอกจากคอยซัปพอร์ตทุกกีฬา ได้รับการตีตราจากไอโอซีเป็นอย่างดีแล้ว ยังไม่มีพรรค มีแต่พวก เป็นอิสระ เข้ากับทุกพรรคได้ พร้อมที่จะพัฒนากีฬาของประเทศอย่างมุ่งมั่นและจริงจัง เรียกได้ว่า เป็น "นางพญาโอลิมปิก" ตัวจริง



"บิ๊กเอ" คุณพิมล ศรวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้ฉายา "ทองโทน เพื่อไทย"



ถือเป็นฮีโร่สำหรับคนไทยทั้งประเทศ หลังสร้างความสุขด้วยผลงานเหรียญทอง 2 สมัยของ "น้องเทนนิส" พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ นอกจากนี้ ยังเปรียบเสมือนโลโก้ของ "พรรคเพื่อไทย" ในการเป็นประธานยุทธศาสตร์ด้านกีฬาของพรรค ที่รับผิดชอบโครงการ "1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ" มอบเงินสนับสนุนจากรัฐบาลให้กับสมาคมกีฬา และยังเป็นแคนดิเดตในการลงชิงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทย กับ "ลุงป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงทั้งเรื่องการเมืองและวงการกีฬา ในเดือนมีนาคม 2568 โดย "พิมล" ถือว่าเป็นตัวเต็งและคาดว่าจะเป็นอีก 1 เหรียญทองของพรรคเพื่อไทย



"มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้ฉายา : แป้ง…ยืน 1



การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ผ่านมา "มาดามแป้ง" ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงที่สุด หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ มีการใช้ธรรมนูญใหม่ของฟีฟ่า และเป็นนายกสมาคมฟุตบอลเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทย นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคมฯ มา 108 ปี และยังเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ผู้หญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของชาติสมาชิกในทวีปเอเชีย รวมทั้งข่าว "มาดามแป้ง" มักจะเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจลงทั้งสื่อทีวี หนังสือพิมพ์ และออนไลน์ ที่สำคัญ "มาดามแป้ง" เป็นคนที่ไม่ยอมเป็นสองรองใคร และต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีออกสื่อเสมอ…อยากได้อะไรก็ต้องได้…แบบว่าเสียเงินไม่ว่า…แต่เสียหน้าไม่ได้ จึงเป็นที่มาของ "แป้ง…ยืน 1"



ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ ได้ฉายา "พ่อมดมวยไทย"



ในรอบปีที่ผ่านมา มวย One Championship ถือว่าได้รับความสนใจไปทั่วโลก มีนักชกต่างชาติให้ความสนใจ แม้จะมีการเปลี่ยนกติกามวยไทยบางส่วน ผสมผสานของการต่อสู้ แบบ Mix Martial Art หรือ MMA ทำให้ One Championship เป็นมวยที่ถูกพูดถึงมากที่สุด รวมทั้งมียอดการเก็บค่าตั๋วเข้าชมได้สูง สร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ค่าสปอนเซอร์ ค่าโฆษณา สร้างมูลค่ามากมาย ถือว่าเป็นมวยที่สร้างเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เรียกยอดคนดูไปทั่วโลก มีเงินรางวัลล่อใจสูง ทำให้ตลาดผู้ชมจึงใหญ่กว่าอุตสาหกรรมมวยไทยอาชีพ ONE Championship เป็นองค์กรทำธุรกิจ Sport Entertainment (กีฬาเพื่อความบันเทิง) ที่จะมอบความบันเทิงให้กับผู้ชม จึงเป็นที่มาฉายา "พ่อมดมวยไทย"



"เทนนิส" พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิก 2024 ได้ฉายา "2 ทอง กับ 1 เธอ"



เรียกว่าตอกย้ำสถานะสุดยอดนักกีฬาเทควันโดเบอร์ 1 ของโลกในรุ่น 49 กก.หญิง อย่างเต็มภาคภูมิ สำหรับ "เทนนิส" พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ซึ่งกลายเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์วงการกีฬาไทยที่คว้าได้ถึง 2 เหรียญทอง จากมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ได้สำเร็จ หลังจากป้องกันแชมป์ในรุ่น 49 กก.หญิง จากโอลิมปิก "ปารีส 2024" โดยหลังจบการแข่งขัน น้องเทนนิสประกาศอำลาวงการ พร้อมเปิดเผยเรื่องราวสุดเซอร์ไพรส์ว่าคบหาดูใจกับ "จูเนียร์" รามณรงค์ เสวกวิหารี เพื่อนนักกีฬาทีมชาติมานานถึง 9 ปี โดยทั้งคู่เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้กระทบกับเส้นทางทีมชาติของเทนนิส โดยจูเนียร์ คอยเป็นกำลังใจอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆ และทั้งคู่ยังเปิดยิมสอนเทควันโดด้วยกัน กิจการได้รับการตอบรับที่ดี เรียกว่าไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไร ทั้งด้านกีฬา ความรัก และธุรกิจ ก็ประสบความสำเร็จไปหมดจริงๆ



"วิว" กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันชายเดี่ยวเหรียญเงินโอลิมปิก 2024 ได้ฉายา "ตี๋น้อย ร้อยพรีเซ็นเตอร์"



หลังจากที่คว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ 2024 เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยแล้ว ด้วยรูปร่างหน้าตาหล่อเหลา ขาวหล่อ หน้าตี๋ สไตล์อปป้า ทำให้ "วิว" กุลวุฒิ ได้รับโอกาสในการเลือกให้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาสินค้าแบรนด์ดังหลายตัว เช่น AIS, โตโยต้า Fortuner GR Sport, Omega และ Jaspal เป็นต้น รวมถึงการดึงตัวไปรีวิวสินค้าหลายชิ้น ไม่ต่่ำกว่า 10 สินค้า เรียกว่ารับทรัพย์เต็มๆ ซึ่งอาจจะมากกว่าค่าอัดฉีดจากกีฬาโอลิมปิกก็ได้



"โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวมือ 4 ของโลก ได้ฉายา "ต้นโบกี้ ปลายอีเกิ้ล"



ตั้งแต่เข้าร่วมแอลพีจีเอทัวร์อย่างเต็มตัวเมื่อปี 2022 "โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟสาวจาก จ.ราชบุรี ก็ทำผลงานโดดเด่น มีรางวัลติดมือมาโดยตลอด มาปี 2024 ช่วงต้นปีอะไรๆ กลับไม่เป็นไปอย่างที่คิด เมื่อโปรจีน มีอาการบาดเจ็บที่มือจนต้องพักไปนานหลายเดือน กว่าจะกลับมาแข่งขันก็ปาเข้าไปกลางเดือนเมษายนแล้ว กระนั้น สาวไทยก็มาเครื่องติดในช่วงครึ่งหลังของปี คว้าแชมป์ได้ 2 รายการ โดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์ส่งท้ายปี "ซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปียนชิพ" รับเงินรางวัลสูงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการกอล์ฟหญิง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (136 ล้านบาท) ทำให้เงินรางวัลรวมของโปรจีนร่วม 6.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (207.4 ล้านบาท) ร่วมด้วยรางวัลการเล่นหลุมยากพร้อมโบนัสอีก 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (34 ล้านบาท) เรียกว่าเป็นบทสรุปที่น่าชื่นใจสำหรับโปรจีน แม้ว่าต้นปีจะเริ่มด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บ พร้อมกับความกังวลต่างๆ ก็ตาม



"เฟรม" ธนาคาร ไชยยาสมบัติ นักจักรยาน ประเภทถนน โอลิมปิก 2024 ได้ฉายา "นักปั่น อินฟลู"



"เฟรม" ธนาคาร ไชยยาสมบัติ นักกีฬาจักรยานเป็นหนึ่งนักกีฬาทีมชาติไทยที่พูดถึงมากที่สุดคนหนึ่งในช่วงกีฬาโอลิมปิก "ปารีส 2024" หลังจากที่เขามักที่อัปโหลดคลิปรีวิวประสบการณ์ต่างๆ ในหมู่บ้านนักกีฬา ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อยู่บ่อยครั้ง ด้วยสไตล์น่ารักสบายๆ เป็นกันเอง ทั้งการรีวิวของแจกจากสปอนเซอร์ กินข้าวในโรงอาหารของหมู่บ้านนักกีฬา รวมทั้งการแลกพิน หรือเข็มกลัดที่ระลึกกับนักกีฬาชาวต่างชาติ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมยอดฮิตของยอดนักกีฬาจากทั่วโลก หลายคลิปมียอดเข้าชมหลักล้าน กลายเป็นขวัญใจโซเชียล จนชาวเน็ตยกให้ว่าเป็น "อินฟลูฯ แห่งโอลิมปิก"



"บี" จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง นักมวยสากลสาวเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2024 ได้ฉายา "กำปั้น สายหล่อ"



"บี" จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง นักมวยสากลสาวเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2024 ฉายา "กำปั้นสายหล่อ" น้องบี กำปั้นสาวแต่มีหัวใจที่แกร่งเป็นผู้ชาย ถือเป็นฮีโร่ของสมาคมมวยสากลไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 เพราะเป็นนักชกสาวเพียงคนเดียวที่กู้หน้าคว้าเหรียญทองแดงโทนกลับมาได้ เสียดายที่ น้องบี ต้องมาเจอของแข็งในรอบรองชนะเลิศที่ต้องพบกับ "อิมาน เคลิฟ" นักชกจากแอลจีเรีย ที่มีข่าวว่าตรวจพบฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าเพศหญิง โดยรายงานทางการทางการแพทย์ยืนยันว่า เคลิฟ ไม่มีมดลูก แต่กลับมี "ลูกอัณฑะภายในและมีอวัยวะเพศชายขนาดเล็ก" ไม่เช่นนั้นทีมมวยสากลของไทยอาจมีลุ้นถึงเหรียญทอง เพราะก่อนหน้านี้ น้องบี ก็ปราบพยศเจ้าของแชมป์โลกมาแล้วในรอบ 8 คนสุดท้าย



"แวว" สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักวีลแชร์ฟันดาบ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง พาราลิมปิก 2024 ได้ฉายา "ดาบไร้เทียมทาน"



จัดเป็น "ตัวแม่" ของวงการกีฬาคนพิการไทยอย่างแท้จริงสำหรับ "แวว" สายสุนีย์ จ๊ะนะ ยอดนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบหญิงทีมชาติ ซึ่งเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกที่คว้าเหรียญทองจากมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกให้ทัพไทยได้ตั้งแต่ปี 2004 มาวันนี้ในวัย 50 ปี สายสุนีย์ เข้าร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์เป็นสมัยที่ 6 แต่อายุไม่ใช่ปัญหา สายสุนีย์ อาศัยฝีมือและประสบการณ์ฝ่าฟันเข้ารอบลึก และกลายเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกของโลกที่กวาด 3 เหรียญทอง จากดาบ 3 ประเภท คือ ฟอยล์ เอเป้ และเซเบอร์ ในวีลแชร์ฟันดาบบุคคลหญิง คลาสบี ในพาราลิมปิกเกมส์หนเดียวกัน พ่วงกับอีก 1 เหรียญทองแดง จากเอเป้ทีมหญิง ซึ่งสายสุนีย์ ให้สัมภาษณ์เว็บไซต์ของพาราลิมปิกเกมส์ด้วยความภาคภูมิใจว่า ตอนนี้ตัวเองคงเป็น "ราชินีดาบ" ของไทยไปแล้ว



"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักจักรยานยนต์โมโตจีพี ได้ฉายา "แว้น อัปเกรด"



"ก้อง" ในวัยเด็กเคยเป็นเด็กแว้นมาก่อน ก่อนจะพลิกชีวิตสู่ผู้สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมแข่งขันโมโตจีพี การแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยเส้นทางของ ก้อง ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ก้อง ได้ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ทั้งเคยเป็นเด็กแว้นช่วงหนึ่งตอนเด็กๆ กว่าจะก้าวมาเป็นนักบิดเบอร์ 1 ของเมืองไทย กับต้นสังกัดใหม่ของทีม แอลซีอาร์ ฮอนด้า (LCR Honda) ลุยศึกโมโตจีพี ครั้งแรก หลังจากก่อนหน้านี้ 2-3 ปีหลังโชว์การบิดได้อย่างยอดในการแข่งขันในระดับ โมโตทู จนถูก LCR Honda ดึงตัวเข้าร่วมทีมลุยศึกโมโตจีพี 2 ฤดูกาล 2025-2026 จึงได้ฉายาว่า "แว้น อัปเกรด"