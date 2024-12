สถานทูตไทยลดธงครึ่งเสา 7 วัน ไว้อาลัยผู้สูญเสียโศกนาฏกรรม"เจจูแอร์"

주한태국대사관 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล Royal Thai Embassy, Seoul 주한태국대사관은 2024년 12월 29일 발생한 제주항공 JC 2216편 사고와 관련하여 태국 총리실에 사고의 희생자를 추모하고 유가족을 위하여 2024년 12월 29일부터 2025년 1월 4일까지 7일간 태국 국기의 반기 게양을 요청하였다.



สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ลดธงครึ่งเสาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติฯ พ.ศ. 2529 เพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่ผู้สูญเสียและครอบครัวในเหตุการณ์อุบัติเหตุของสายการบิน Jeju Air เที่ยวบินที่ JC 2216 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2567 เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2568



The Royal Thai Embassy in Seoul will lower its Thai flag to half-mast in accordance with the Prime Minister’s Office Regulation on the Use, Hoisting, or Display of the National Flag B.E. 2529, in mourning for the victims and their families affected by the tragic incident involving Jeju Air, Flight 7C 2216 , on 29 December 2024. The flag will be flown at half-mast for seven days, from 29 December 2024 to 4 January 2025.



สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับการยืนยันจากทางการเกาหลีใต้ว่า ผู้โดยสารไทยทั้งสองคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าว คือ น.ส.สิริธร จะอื่อ และ น.ส.จงลักษ์ ดวงมณี กระทรวงการต่างประเทศได้ติดต่อแจ้งญาติผู้เสียชีวิตแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสานกับทางการเกาหลีใต้ และสายการบินเจจู เพื่อรับผิดชอบในการเดินทางสำหรับญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางจากไทยไปเกาหลีใต้ การอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านเอกสาร



ขณะที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความทาง X ระบุว่า "เหตุการณ์สายการบินเชจูแอร์ถือเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนจำนวนมาก ซึ่งมีคนไทย 2 คนเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย



ดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ ประสานงานกับรัฐบาลเกาหลีใต้อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิต รวมทั้งกระบวนการส่งผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยเร็วที่สุดค่ะ



I am deeply saddened with today’s Jeju Air tragic incident, which two Thai nationals were among the deceased. My heartfelt condolences go out to all grieving families and all those that have lost loved ones.



I have instructed the Ministry of Foreign Affairs to work closely with ROK's relevant authorities to take best care of the bereaved families and on the immediate repatriation of the deceased."