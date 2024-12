ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจ Progressing ฯ รับลงทะเบียนคืนเงินเหยื่อแก๊งจีนเทา

จากกรณีที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับเพจ Progressing and developing the future รับลงทะเบียนคุ้มครองสิทธิ คืนเงินผู้เสียหายจากแก๊งจีนเทา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ



ตามที่มีการพบเพจ Progressing and developing the future รับลงทะเบียนคุ้มครองสิทธิ คืนเงินผู้เสียหายจากแก๊งจีนเทา ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เพจชื่อ Progressing and developing the future เป็นเพจเฟซบุ๊กปลอม แอบอ้างใช้สัญลักษณ์ของสำนักงาน ปปง. โดยไม่ได้รับอนุญาต ทางสำนักงาน ปปง. ไม่ได้มีการเปิดลงทะเบียนยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผ่านเพจดังกล่าวแต่อย่างใด