ปภ.เตรียมจัดงานรำลึก 20 ปี เหตุการณ์สึนามิที่พังงา 26 – 27 ธ.ค.นี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงานรำลึก 20 ปี เหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย (The Commemoration of the 20th Anniversary of Indian Ocean Tsunami) ในวันที่ 26 – 27 ธ.ค.2567 ณ จังหวัดพังงา เพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย แสดงความก้าวหน้าของระบบการบริหารจัดการและแจ้งเตือนภัยสึนามิของประเทศไทย สร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้เกิดการเตรียมพร้อมรับมือเหตุสึนามิที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศในการลดความเสี่ยงจากภัยสึนามิ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือและบริหารจัดการเมื่อเกิดภัยสึนามิ เพื่อนำไปสู่การผนึกกำลังของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน



วันที่ 26 ธันวาคม 2547 ประเทศไทยได้เผชิญกับภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ คลื่นสึนามิอันเป็นผลพวงจากแผ่นดินไหวขนาด 9.1 ที่นอกชายฝั่งเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ได้กระทบชายฝั่ง 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของประเทศไทย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า 5,400 คน สูญหายมากกว่า 8,000 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก เหตุการณ์ในวันนั้นถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่ทำให้รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือและการแจ้งเตือนภัยสึนามิ ส่งผลให้ประเทศไทยได้เร่งวางระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่ได้มาตรฐาน วางแนวทางการเตรียมการรับมือและให้ความช่วยเหลือที่เป็นระบบ และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชุมในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อให้การเตรียมพร้อมรับมือภัยสึนามิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี พ.ศ.2567 นี้ เป็นวาระครบรอบ 20 ปี ของเหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย รัฐบาลไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดจัดงานรำลึก 20 ปี เหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย (The Commemoration of the 20th Anniversary of Indian Ocean Tsunami) ขึ้น ในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2567 ในพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด เพื่อรำลึกถึงความสูญเสียจากเหตุการณ์ สะท้อนบทเรียนที่ได้รับและแสดงความก้าวหน้าในการวางระบบบริหารจัดการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย รวมไปถึงยืนยันความมุ่งมั่นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับมือเหตุสึนามิและการบริหารสถานการณ์อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ



สำหรับการจัดงานรำลึก 20 ปี เหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียในครั้งนี้ มีทั้งกิจกรรมรำลึกถึงผู้สูญเสีย การเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนกับชุมชนในพื้นที่ รวมไปถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัย โดยในวันที่ 26 ธ.ค. 67 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดกิจกรรม จะเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการ การรำลึกถึงผู้สูญเสียในโอกาสครบรอบ 20 ปี เหตุการณ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย และการเสวนาวิชาการในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภัยสึนามิ ได้แก่ การสาธารณสุขและการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการแจ้งเตือนภัย งานวิจัยและนวัตกรรม การส่งเสริมประชากรให้มีภูมิคุ้มกันจากภัยพิบัติ และการสร้างเมืองที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรม เขาหลัก แมริออท บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา และในวันที่ 27 ธ.ค. 67 ซึ่งเป็นวันที่สองของการจัดกิจกรรม จะเป็นการรำลึกถึงผู้สูญเสีย ณ สวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนบ้านน้ำเค็มผ่าน “เรื่องเล่าที่ชายฝา” และพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็ม เพื่อศึกษาเรื่องราวการก้าวข้ามผ่านความสูญเสีย และแสวงหาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติสำหรับทุกคน