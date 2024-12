บสย.เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ส่งโครงการค้ำประกันดอกเบี้ยถูก เติมสภาพคล่อง SMEs

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่อง บสย. เร่งช่วยผู้ประสบภัย “น้ำท่วมภาคใต้” ส่งโครงการค้ำประกันดอกเบี้ยถูก เติมสภาพคล่อง SMEs ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงหลังจากที่เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ บสย. ได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้มาตรการโครงการค้ำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยถูก SMEs ฟื้นฟู No One Left Behind วงเงิน 1,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 11 “บสย. SMEs ยั่งยืน” ค้ำประกัน 1 หมื่น-2 ล้านบาทต่อราย นานสูงสุด 10 ปี อัตราค่าธรรมเนียม 1.25% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม 3 ปีแรก พร้อมยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันตลอดโครงการทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากกลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ที่เว็บไซต์ http://www.pdmo.go.th หรือโทร 02-265-8050