“หมอธีระวัฒน์”เผยบริษัทยา Pfizer ปกปิดข้อมูลการเสียชีวิต 2 ราย ช่วงทดสอบวัคซีน

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์พิเศษสาขาประสาทวิทยา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตายกระทันหันช่วงทดสอบวัคซีน ข้อมูลฟ้องส่วนหนี่งของอัยการ



เชื่อว่า Pfizer ทราบดีว่าวัคซีนไม่ได้ผลและอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจได้ แม้กระทั่งก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ



ไม่มีการชันสูตรพลิกศพ — เพียงแค่เรียกเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพมาประกาศว่าเสียชีวิต — และผู้สืบสวนคดีก็ประกาศว่า “ไม่มีความเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผลที่ภาวะหัวใจหยุดเต้นจะเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงการศึกษา”



ข่าวเผยแพร่ 13 ธันวาคม 2024

แปลโดยไม่มีการตบแต่งข้อมูลใดๆ



ในช่วงการทดลองทางคลินิกสำหรับวัคซีน COVID-19 ดูเหมือนว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่อย่าง Pfizer จะปกปิดการเสียชีวิต 2 ราย รวมถึงรายหนึ่งในแคนซัส ซึ่งนักวิจัยกล่าวหาว่าน่าจะเปิดเผยผลข้างเคียงที่อาจเป็นอันตรายจากวัคซีนได้

ในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยซึ่งเป็นอาสาสมัครให้กับ The Daily Clout ซึ่งเป็นสำนักข่าวไม่แสวงหากำไร ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ นักธุรกิจ และอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของกองทัพสหรัฐฯ ได้อ่านเอกสารหลายพันหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย และพบว่า Pfizer ไม่ได้รายงานการเสียชีวิตของสตรี 2 ราย ซึ่งรายหนึ่งในแคนซัสและอีกรายหนึ่งในจอร์เจีย ระหว่างการทดลอง

ไม่เพียงแต่พวกเขาไม่รายงานการเสียชีวิตเท่านั้น แต่พวกเขายังปกปิดการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างจริงจังอีกด้วย

ตามที่ Dr. Jeyanthi Kunadhasan ซึ่งเป็นแพทย์วิสัญญีและแพทย์ห้องผ่าตัดในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีม ระบุว่าโปรโตคอลการศึกษาวิจัยกำหนดให้ต้องรายงาน "การเสียชีวิตหรือผลข้างเคียงร้ายแรง" ภายใน 24 ชั่วโมง แต่ในกรณีของแคนซัส เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นนานถึง 37 วัน



ผู้ป่วยชาวแคนซัสเป็นหญิงอายุ 63 ปีที่ได้รับวัคซีน mRNA ของบริษัท Pfizer เข็มแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2020 และเข็มที่สองเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2020



เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2020 และผู้ติดต่อฉุกเฉินของเธอได้แจ้งสถานที่ทางคลินิกทันที ซึ่งก็คือ Alliance for Multispecialty Research LLC ในเมืองนิวตัน รัฐแคนซัส สามสิบเจ็ดวันต่อมา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2020 ซึ่งเป็น 11 วันหลังจากวันที่ตัดรอบการรายงานข้อมูล ในที่สุดการเสียชีวิตก็ถูกบันทึกใน "แบบรายงานกรณี"



ห้าวันหลังจากที่ไฟเซอร์ส่งใบสมัคร ใช้ในกรณีฉุกเฉินไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การเสียชีวิตของผู้เข้าร่วมการทดลอง“ไม่ได้รับการรายงานในผลการทดลองในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์อันทรงเกียรติ ” หรือใน“คณะกรรมการที่ปรึกษาวัคซีนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เกี่ยวข้อง (VRBPAC) ของ FDA ” ซึ่งอนุมัติ EUA

ตามจดหมายที่ Kunadhasan ส่งถึงอัยการสูงสุดของรัฐแคนซัส Kris Kobach ซึ่งกำลังฟ้องร้องไฟเซอร์เกี่ยวกับวัคซีน การชันสูตรพลิกศพบันทึกสาเหตุว่าเป็น "การเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลัน" และแพทย์ของไฟเซอร์ตัดสินว่าการเสียชีวิตของเธอไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน โดยอ้างถึง "ปัจจัยเสี่ยง" ของโรคหัวใจรวมถึงความดันโลหิตสูงและโรคอ้วน



อย่างไรก็ตาม ตามที่ Kunadhasan ระบุ ผู้ป่วยรายนี้ไม่ได้อ้วนมาก แต่มีน้ำหนักเกินเล็กน้อย โดยมีความสูงประมาณ 5 ฟุต 4 นิ้ว และน้ำหนัก 163 ปอนด์

“เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องมีสุขภาพดีตามประวัติทางการแพทย์ การตรวจร่างกาย (หากจำเป็น) และการตัดสินใจทางคลินิกของผู้วิจัย โปรโตคอลอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมที่มีสุขภาพแข็งแรงซึ่งมีโรคที่คงที่อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งหมายถึงโรคที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการบำบัดหรือการรักษาในโรงพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากโรคที่แย่ลงในช่วงหกสัปดาห์ก่อนการลงทะเบียน เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกได้” Kunadhasan เขียน “ผู้ป่วยรายนี้ได้รับยาลดความดันโลหิตสองชนิดที่แตกต่างกัน และเคยพบเจ้าหน้าที่ทดลองทางคลินิกอย่างน้อยสามครั้งโดยไม่ได้ระบุถึงค่าความดันโลหิตสูงที่น่าเป็นห่วงเลย ที่จริงแล้ว ฉันไม่พบค่าความดันโลหิตใดๆ ในบันทึกกรณีศึกษาของเธอที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ดังนั้น ฉันจึงสามารถสรุปได้เพียงว่าความดันโลหิตสูงของผู้ป่วย ซึ่งเธอเป็นมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2010 ได้รับการควบคุมอย่างดีเมื่อเธอเข้ารับการทดลอง ผู้ป่วยมีความสูง 165 ซม. และมีน้ำหนัก 74.1 กก. ดังนั้นดัชนีมวลกาย (BMI) ของเธอที่ 27.2 จึงจัดอยู่ในกลุ่มน้ำหนักเกิน ไม่ใช่อ้วน



ผู้เสียชีวิตรายที่สองเป็นหญิงวัย 58 ปีในจอร์เจีย



เธอได้รับวัคซีนเข็มแรกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2020 และเข็มที่สองเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2020 หญิงรายนี้เสียชีวิตขณะนอนหลับเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2020



และสามีของเธอแจ้งสถานที่ตรวจรักษาทันที การเสียชีวิตดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในข้อมูลเป็นเวลา 26 วัน และติดตามผลครั้งแรกในวันที่ 3 ธันวาคม 2020 ซึ่งก็เลยวันที่ตัดข้อมูลออกไปอีกเช่นกันเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน

หญิงคนดังกล่าวได้รับประทานยาคลายกล้ามเนื้อและยา Valium สำหรับอาการปวดหลังเรื้อรังก่อนเข้านอน แต่ทั้งสองอย่างเป็นยาที่ “ผู้ป่วยรายนี้เคยใช้มาก่อน”

ในจดหมายถึงอัยการสูงสุดของรัฐเท็กซัส Ken Paxton ซึ่ง — เช่นเดียวกับ Kobach — กำลังฟ้อง Pfizer, Kunadhasan ระบุว่าไม่มีการชันสูตรพลิกศพ — เพียงแค่เรียกเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพมาประกาศว่าเสียชีวิต — และผู้สืบสวนคดีก็ประกาศว่า “ไม่มีความเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผลที่ภาวะหัวใจหยุดเต้นจะเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงการศึกษา”

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการชันสูตรพลิกศพ ใครจะทราบได้อย่างไร

เหตุใดการเสียชีวิต 2 ครั้งจึงมีความสำคัญ? ดร.คริส ฟลาวเวอร์ส หนึ่งในทีมงานและศาสตราจารย์ด้านรังสีวิทยาที่เกษียณอายุแล้ว ซึ่งทำงานด้านการทดลองทางคลินิกมานานกว่า 40 ปี กล่าวว่าการเสียชีวิต 2 รายจากผู้เข้าร่วมกว่า 44,000 รายนี้ ควรเป็นสัญญาณให้ยุติการทดลองทันที จนกว่าพวกเขาจะแน่ใจว่าวัคซีนไม่ใช่สาเหตุของการเสียชีวิต ดร.ฟลาวเวอร์สกล่าวว่าตัวอย่างหนึ่งก็คือการทดลองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งผู้เข้าร่วมมีอาการกีแลง บาร์เร และการทดลองก็ถูกยุติลง



“ดังนั้น หากคุณลองพิจารณาในบริบทแล้ว ใช่แล้ว มีผู้เสียชีวิตจำนวนไม่มาก” ดร.ฟลาวเวอร์สกล่าว “แต่การเสียชีวิตใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดจากการแทรกแซงที่คุณกำลังทำอยู่ — ยาที่คุณให้ — ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก และโดยปกติแล้ว FDA จะยุติการทดลองทางคลินิกเหล่านี้จนกว่าจะมีการสืบสวนเพิ่มเติม และในหลายๆ กรณี ถือเป็นสัญญาณเตือนการสิ้นสุดของการทดลองทางคลินิกดังกล่าว” ความจริงที่ว่าผู้เข้าร่วมทั้งสองคนเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายนั้นมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อการศึกษาวิจัยอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่สอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชายหนุ่มอายุน้อยกว่า 25 ปี แต่ยังรวมถึงผู้ป่วยรายอื่นๆ ด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น รายงานที่แสดงต่อ VRBPAC และในวารสาร New England Journal of Medicine ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตเพียง 6 รายในการทดลอง โดย 4 รายอยู่ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และ 2 รายอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัคซีนได้ผลและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

อย่างไรก็ตาม จริงๆ แล้วมีผู้เสียชีวิต 4 รายในแต่ละกลุ่ม “อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของ Pfizer-BioNTech ในเดือนกันยายน 2023 ที่เผยแพร่โดย FDA ได้แนะนำเอกสารที่มีชื่อว่า “125742_S1_M5_5351_c4591001-interim-mth6-narrative-sensitive.pdf” ซึ่งมีข้อมูลที่เปิดเผยว่า Pfizer-BioNTech ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก 2 รายในกลุ่ม BNT162b2 ของการทดลองก่อนวันที่สิ้นสุดระยะเวลาอนุมัติข้อมูล และ Pfizer-BioNTech ไม่ได้เปิดเผยการเสียชีวิตดังกล่าวให้ FDA ทราบ” จดหมายของ Kunadhasan ถึง Paxton ระบุ “หากมีการเปิดเผยการเสียชีวิตดังกล่าวในการยื่นคำขออนุมัติข้อมูล พวกเขาก็จะแสดงให้เห็นว่าวัคซีน COVID mRNA BNT162b2 ไม่ได้ช่วยลดการเสียชีวิต”



สรุปแล้ว Kunadhasan เชื่อว่า Pfizer ทราบดีว่าวัคซีนไม่ได้ผลและอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจได้ แม้กระทั่งก่อนที่จะได้รับการอนุมัติ “เราพบสัญญาณทางหลอดเลือดหัวใจในข้อมูลจากการเสียชีวิต” Kunadhasan กล่าว

ในเรื่องราวเพิ่มเติม Sentinel จะสำรวจปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการศึกษาวิจัยและความล้มเหลวในการแสดงประโยชน์ทางคลินิกที่แท้จริง