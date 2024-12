ธอส.แจกเงินให้กับลูกค้ามีสถานะบัญชีปกติคนละ 1,000 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ปี 68

ตามที่มีข่าวสารในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับเรื่อง ธอส. แจกเงินให้กับลูกค้า คนละ 1,000 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ปี 68 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริงธอส.ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน โดยตลอด 71 ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4.6 ล้านครอบครัว ขณะเดียวกัน ธอส. ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 เพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง รวมถึงยังช่วยสร้างวินัยทางการเงินผ่านการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้าน ด้วยการจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ 2568 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงิน สำหรับลูกค้า ธอส. มอบเงินคืน 1,000 บาท ให้แก่ลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และมีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท ที่มีการผ่อนชำระเงินงวดย้อนหลังรวม 48 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2567) อย่างสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือนทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ของขวัญปีใหม่ 2568 จะต้องกดรับบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง Application : GHB ALL GEN หรือทาง www.ghbank.co.th จำนวน 6 รายการ ประกอบด้วย1. ใบเสร็จชำระหนี้เงินกู้2. หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเงินงวดใหม่ที่ต้องผ่อนชำระ3. หนังสือแจ้งผลการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้4. หนังสือปรับอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดเพิ่ม5. หนังสือข้อมูลเครดิต6. หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ และดาวน์โหลด Application : GHB ALL GENพร้อมผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. และชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL GEN ไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดติดต่อกัน 2 เดือน (ในงวดเดือนธันวาคม 2567 และเดือนมกราคม 2568) เพื่อรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคารตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2568ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ ธอส. ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือที่ G H Bank Call Center โทร 02-645-9000 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเว็บไซต์ www.ghbank.co.th