กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ‘ได้ออกนอกบ้าน!’

เวลา 08.51 น. วันที่ 10 ธันวาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในหัวข้อ "ได้ออกนอกบ้าน! : Free at Last!" โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ นายนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ นางสาวอดุลญา ฮุนตระกูล ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เฝ้าฯ รับเสด็จ



หลังจากเสด็จถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เสด็จฯ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กราบบังคมทูลถวายรายงาน ก่อนที่จะเบิกผู้จัดและผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น ทรงบรรยายภาพถ่าย ฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2567 ก่อนเสด็จฯ ขึ้น ณ ชั้น 9 เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ซึ่งในปีนี้ได้จัดภายใต้ชื่อนิทรรศการ "ไไไได้ออกนอกบ้าน! : Free at Last!" นอกจากนี้ ยังทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี 2567 แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย



ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในระหว่างปี 2567 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ จำนวน 150 ภาพ โดยแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดง นอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่าย อีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของพระองค์



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชนิพนธ์คำนำในหนังสือ "ได้ออกนอกบ้าน! : Free at Last!" ว่า หนังสือภาพเมื่อปีท่แล้ว มีรูปที่ถ่ายในบ้านจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงที่โรคโควิดยังระบาด มีตอนหลังๆ ที่โรคโควิดทุเลาแล้วจึงได้ออกนอกบ้าน แต่ต้องระวัง มาปีนี้โควิดน้อยลงจึงระวังน้อยลง ได้ไปไหนๆ บ้าง แต่กลับเป็นโควิด ทั้งๆ ที่ไม่เคยเป็นเลย มาปีนี้ได้ไปนอกบ้านมากขึ้น ถึงจะไม่สบายด้วยเหตุต่างๆ อาจจะเป็นเรื่องอายุที่เพิ่มมากขึ้น หรือระวังน้อยลง ก็ไม่ทราบ ได้มีโอกาสทำงานสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ได้ไปประเทศต่างๆ ทั้งที่เคยไปแล้วและไม่เคยไป เป็นการ “สะสมประเทศ” การไปประเทศแปลกๆ ก็อาจจะยากขึ้นเพราะอายุมากขึ้น สุขภาพไม่ดี มีความหวังว่า พ.ศ.2568 ซึ่งจะอายุครบ 70 ปีจะมีรูปที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ชม



ตอนเด็กๆ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยทรงถามว่าโตขึ้นอยากทำอะไร กราบบังคมทูลว่า อยากเที่ยวรอบโลก ท่านว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ควรอยากช่วยเหลือผู้อื่น ที่จริงก็อยากช่วยเหลือผู้อื่นตามหนังญี่ปุ่นที่เคยดูเมื่อเด็กๆ ตัวเอกท่องเที่ยวไป เห็นที่ไหนเดือดร้อนก็ช่วย พอทุกอย่างดี ก็ไม่อยู่ที่นั่น เดืนทางต่อไปช่วยที่อื่นอีก



หวังว่าทุกท่านคงเพลิดเพลินเมื่อได้ดูภาพที่ข้าพเจ้าแสดง



นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หัวข้อ "ได้ออกนอกบ้าน! : Free at Last!" ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2568 (หยุดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00-20.00 น. และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ "ได้ออกนอกบ้าน! : Free at Last!" ในราคาเล่มละ 900 บาท ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย