WHO ส่งผู้เชี่ยวชาญช่วยคองโกวินิจฉัยโรคลึกลับ พบดับแล้ว 30 ราย

องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ (6 ธ.ค.) ว่า กำลังส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเหลือหน่วยงานด้านสุขภาพในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เพื่อสอบสวนโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของประชาชนหลายรายในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ



สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO กำลังเดินทางไปยังเขตปันซี ในจังหวัดควังโก ทางตะวันตกเฉียงใต้ของคองโก โดยจะนำยารักษาโรคและชุดทดสอบมาช่วยวิเคราะห์สาเหตุของการเจ็บป่วย WHO ระบุว่า กำลังดำเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุของโรค โดยจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมทันทีเมื่อพร้อม



ขณะที่ มัทชิดิโซ โมเอตี ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของ WHO ประจำแอฟริกา กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้คือการให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพแก่ครอบครัวและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมระบุ เรากำลังดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อระบุสาเหตุของโรค เข้าใจวิธีการแพร่กระจาย และให้การตอบสนองที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด



WHO รายงานโดยอ้างข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า มีผู้ป่วย 394 ราย และผู้เสียชีวิต 30 ราย ในเขตปันซี หลังจากเมื่อต้นสัปดาห์เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่า โรคที่ไม่รู้จักได้คร่าชีวิตผู้คนไป 143 ราย ในเขตปันซีในเดือนพฤศจิกายน



สำหรับอาการของโรคลึกลับดังกล่าวนี้รวมถึงปวดศีรษะ ไอ เป็นไข้ หายใจลำบาก และโลหิตจาง