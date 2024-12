นายกฯ ยินดี“ต้มยำกุ้ง”ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

วันนี้ (4 ธ.ค.) เวลาประมาณ 02.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ณ กรุงอะซุนซิออง สาธารณรัฐปารากวัย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีผ่านระบบวิดีทัศน์ในการประกาศขึ้นทะเบียน “ต้มยำกุ้ง” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 19 (The 19th Session of the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage)



ต้มยำกุ้ง ถือเป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่สะท้อนภูมิปัญญาและวิถีปฏิบัติอันประณีตของชุมชนริมน้ำในภาคกลางของไทย ทั้งการใช้สมุนไพรที่มีประโยชน์ การคัดเลือกและเตรียมวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน รวมถึงศิลปะการปรุงอาหารที่ผสมผสานรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการอย่างลงตัว แสดงให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Soft Power ไทย ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายมาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก



น.ส.แพทองธาร กล่าวว่า ประเทศไทยมุ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ และพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน พร้อมเชิญให้ทุกคนมาลิ้มลองต้มยำกุ้งที่ร้านอาหารไทยทั่วโลก หรือค้นหาสูตรอาหารออนไลน์เพื่อทดลองทำต้มยำกุ้งเองที่บ้าน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอันแสนอร่อยและเต็มไปด้วยรสชาตินี้ด้วยกัน