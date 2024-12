BBL ชี้โลกกำลังเข้าสู่พายุสงครามการค้าโลก หลัง "ทรัมป์" ตั้งกำแพงภาษีสินค้า

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกหลังจาก นายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศจะตั้งกำแพงภาษีต่อสินค้านำเข้าจากเม็กซิโก, แคนาดา และจีนนั้น



นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัทและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า โลกกำลังเข้าสู่ช่วงน่าติดตามจากพายุสงครามการค้าโลกที่กำลังก่อตัว โดย President-elect Trump ที่เคยพูดช่วงหาเสียงไว้ว่า”Tariff is the most beautiful word“ เริ่มประกาศออกนโยบายต่อเนื่อง เพื่อเรียกให้คนเข้ามาเจรจา โดยจะขึ้นภาษีนำเข้า 10-20% กับเม็กซิโก แคนาดา จีน จากเหตุต่างๆ เช่น คนเข้าเมืองผิดกฏหมาย สารพิษ ล่าสุดจะขึ้นภาษีนำเข้า 100%สำหรับคนที่กล้าท้าทาย เงินดอลลาร์ โดยเฉพาะกลุ่ม BRICS ที่พูดว่าจะออกเงินสกุลใหม่ สร้างสีสันให้กับเศรษฐกิจโลกอีกรอบ มารอดูกันว่า นโยบายเหล่านี้ จะช่วยให้สหรัฐฯ แข็งแกร่งอีกครั้ง ตามนโยบาย Great Again สามารถรักษาความเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก หรือจะกัดเซาะบั่นทอนให้อ่อนแอลงเพิ่มเติม



ทั้งนี้ ที่น่าสนใจคือ USD Index ปรับลดลงเล็กน้อย รับข่าวและแนวคิดใหม่นี้