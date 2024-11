กรมอุทยานฯ ต้อนรับมกุฎราชกุมารรัฐปาหังและคณะ เข้าศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้การต้อนรับ มกุฎราชกุมารรัฐปาหัง สหพันธรัฐมาเลเซีย His Royal Highness, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al - Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al - Mustafa Billah Shah, The Crown Prince of Pahang, Malaysia และคณะ เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2567 โดยเข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช



ในที่ประชุมกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART patrol) ศูนย์ข่าวกรองอาชญากรรมสัตว์ป่า (Wildlife Crime Intelligence Center) และศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า (Wildlife Forensic Science Center) จากนั้นนำคณะเข้าเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ ฯ ทั้ง 3 แห่ง ณ อาคารสืบ นาคะเสถียร และอาคารศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า



นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2567 มกุฎราชกุมารรัฐปาหัง สหพันธรัฐมาเลเซีย และคณะจะลงพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี ตามลำดับ โดยในวันที่ 26 พฤศจิกายน จะลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการจัดการและการดูแลรักษาสัตว์ป่าของกลาง และแนวโน้มการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในประเทศไทย ณ สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี และวันที่ 27 พฤศจิกายน ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART patrol) และระบบเฝ้าระวังและต่อต้านการกระทำผิดด้านทรัพยากรป่าไม้ หรือ Network Centric Anti Poaching System (NCAPS) รวมถึงการอนุรักษ์เสือโคร่งและการจัดการพื้นที่คุ้มครอง จากนั้นจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อดูอุโมงค์เชื่อมผืนป่าทับลาน - เขาใหญ่ บนทางหลวงหมายเลย 304 และสภาพพื้นที่โดยรวมของอุทยานแห่งชาติทับลาน และพื้นที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับข้างป่า ณ บริเวณพื้นที่ผาเม่น



การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงพัฒนาความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันกรมอุทยานฯ อยู่ระหว่างพัฒนาร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทย กับกรมสัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ คาบสมุทรมาเลเซีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สหพันธรัฐมาเลเซียได้รับทราบ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐมาเลเซีย