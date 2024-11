ก.เกษตรฯ Kick off โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน Kick Off โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ว่า "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร" มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศ ที่มักจะประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ให้สามารถเตรียมพื้นที่เพาะปลูกตามปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปรังได้สอดคล้องกับฤดูกาลและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรในพื้นที่ โดยได้กำหนดจุด Kick Off เดินเครื่องสูบน้ำพร้อมกัน 4 จุด ได้แก่ บริเวณทุ่งโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี 3 จุด และบริเวณทุ่งผักไห่ ประตูเรือสัญจรเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 จุด ผ่านการถ่ายทอดสดพร้อมกันทั้ง 4 จุด



นายอัครา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Kick Off โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ อำเภอเสนา ในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยา บริเวณทุ่งผักไห่ และทุ่งโพธิ์พระยา ได้รับประโยชน์จากการระบายน้ำที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มโอกาสในการเพาะปลูก เกษตรกรสามารถเริ่มต้นเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้ทันฤดูน้ำหลาก ลดความเสี่ยงและความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น ส่งเสริมความมั่นคงด้านการเกษตร ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป