ข่าวปลอม อย่าแชร์! Liv care plus ช่วยฟื้นฟูตับให้กลับมาทำงานปกติได้ ไม่จริง

ตามที่มีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Liv care plus ช่วยฟื้นฟูตับให้กลับมาทำงานปกติ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ



จากประเด็นที่มีการส่งต่อและแชร์ทั่วสื่อออนไลน์ว่า ผลิตภัณฑ์ Liv care plus ช่วยฟื้นฟูตับให้กลับมาทำงานปกติ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลีฟ แคร์ พลัส Liv Care Plus Dietary Supplement Product อย. 13-1-24164-5-0052 แสดงภาพผลิตภัณฑ์และข้อความหมอแนะนำฟื้นฟูตับได้จริง ล้างสารพิษในตับเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาว ฟื้นฟูตับให้กลับมาทำงานปกติ ถือเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร