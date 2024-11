'ดีอี'ลุยปราบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตั้งเป้าข้อมูลรั่วไหลต้องเป็น'ศูนย์'

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ได้มอบนโยบายสำคัญในการปราบการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ท่ามกลางยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความท้าทาย พร้อมขับเคลื่อนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมืออาชีพ พร้อมตั้งเป้าหมายสำคัญ ข้อมูลรั่วไหลต้องเป็น "ศูนย์" พร้อมกล่าวว่า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่แค่เพียงกฎหมาย แต่คือการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าข้อมูลของพวกเขาจะได้รับการป้องกันอย่างมั่นคงและปลอดภัยในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล โดยวันนี้เป็นการเริ่มต้นการขับเคลื่อนที่สำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ มุ่งเน้นการรวมพลังจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อตอบโต้ปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัล ซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการใช้บริการทางดิจิทัล การจัดงาน "PDPC’s Alliance moving forward on PDPA 2024" เป็นการรวมพลังของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมเสริมสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังในการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ



1. ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแท้จริง

3. สร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง



นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC กล่าวว่า ทุกวันนี้ เราต้องรับมือกับความท้าทายด้านความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเร่งด่วน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วางกลยุทธ์ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างครอบคลุมและทันสมัย ภายใต้นโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่มุ่งหมายให้ข้อมูลรั่วไหลต้องเป็นศูนย์ โดยที่ผ่านมา สคส. ได้เปิด "ศูนย์เฝ้าระวัง PDPC Eagle Eye" ที่มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบ และระงับเหตุอันตรายจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ระบบนี้จะช่วยเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงจากการละเมิดข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติ PDPC Eagle Wings ที่มีความแม่นยำสูงถึง 100% ช่วยยับยั้งภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะเกิดความเสียหาย



อีกหนึ่งความสำเร็จที่มุ่งเน้นคือแอปพลิเคชัน "Smart PDPA" ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงการตรวจสอบและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยโครงการ Government Platform for PDPA Compliance (GPPC) จะมีส่วนช่วยให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีแผนความร่วมมือกับนานาชาติผ่านมาตรฐาน Cross Border Privacy Rules (CBPR) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของข้อมูลข้ามพรมแดน โดยจะมีการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบดังกล่าว เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยได้รับการยอมรับในระดับโลก



นายเวทางค์ กล่าวต่อว่า การจัดงาน "PDPC’s Alliance moving forward on PDPA 2024" ถือเป็นก้าวสำคัญในการรวมพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วประเทศ กว่า 1,000 คน เพื่อร่วมกันผลักดันแผนแม่บทการส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2567-2570 ที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เทียบเท่าระดับสากล ร่วมกันสร้างกำแพงป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุด อีกหนึ่งไฮไลต์ในงานคือพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มแข็ง การทำงานร่วมกันอย่างจริงจังในครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างกำแพงป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่มั่นคง และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการใช้ข้อมูลดิจิทัล