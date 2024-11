เกิดเหตุระเบิด 2 จุดใกล้ทำเนียบ ปธน.บราซิล ก่อนประชุม G20 คนร้ายเสียชีวิต

เกิดเหตุระเบิด 2 ครั้งที่บริเวณด้านนอกศาลฎีกาในกรุงบราซิเลีย ใกล้จัตุรัสใกล้รัฐสภา และทำเนียบประธานาธิบดีบราซิล ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ส่งผลให้ต้องอพยพบุคลากรออกจากศาลเมื่อคืนวันพุธ (13 พ.ย.) และสร้างความกังวลด้านความมั่นคงก่อนการประชุมสุดยอด G20



บีบีซีรายงานว่า นางเซลินา ลีเยา รองผู้ว่าการกรุงบราซิเลีย เปิดเผยว่า เกิดเหตุระเบิดขึ้นหลังจากชายคนหนึ่งพยายามจะเข้าไปยังที่ทำการศาลฎีกา แต่ถูกตำรวจสกัด ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ตายอาจจะเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุแบบบุกเดี่ยว และก่อเหตุระเบิด โดยตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนเรื่องนี้โดยละเอียด ขณะที่โฆษกตำรวจบราซิล ยืนยันว่า พบศพผู้เสียชีวิต 1 ราย ด้านนอกที่ทำการศาลฏีกา และพบมีติดตัวระเบิดไว้



ด้านนายจอร์จ เมสเชียส อัยการสูงสุดของบราซิล โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ประณามการจงใจก่อเหตุรุนแรงในที่ทำการศาลอย่างอุกอาจ ให้คำมั่นจะทำการสอบสวนเรื่องนี้โดยละเอียด เพื่อทราบเหตุจูงใจของคนร้ายและเพื่อนำความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว



สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง 5 วันก่อนการประชุมผู้นำกลุ่ม G20 ที่นครรีโอเดจาเนโร และการเยือนอย่างเป็นทางการที่กรุงบราซิเลียของสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน



ระเบิดครั้งแรกเกิดที่ลานจอดรถใกล้อาคารศาล ขณะที่ผู้พิพากษาเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่และได้รับการอพยพออกอย่างปลอดภัย ด้านตำรวจสหพันธรัฐส่งชุดเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ขณะที่อัยการสูงสุดระบุผ่านโซเชียลมีเดีย ประณามการโจมตีดังกล่าว ให้คำมั่นจะสอบสวนโดยละเอียด



เหตุระเบิดทั้ง 2 ครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้จัตุรัสสามอำนาจ (Plaza of the Three Powers) ซึ่งเป็นจัตุรัสสำคัญในกรุงบราซิเลียที่เชื่อมต่ออาคารหลักของรัฐบาลกลางทั้งสามฝ่าย และเป็นจุดเดียวกับที่กลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีฌาอีร์ โบลโซนารู เคยบุกทำลายทรัพย์สินเมื่อวันที่ 8 มกราคม ปีที่แล้ว เพื่อประท้วงผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ปธน.ลูอิส อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ผู้นำบราซิล เพิ่งเดินทางออกจากทำเนียบไม่นานก่อนเกิดเหตุ