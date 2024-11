JAS แจ้ง ตลท.คว้าลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีก-เอฟเอคัพ 3 ฤดูกาลรวด

บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เข้าทำรายการเพื่อให้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity right) ในการถ่ายทอดสดภาพและเสียงรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพบนอินเทอร์เน็ตทีวี (Internet TV) และ ดิจิทัล ทีวี (Digital TV) รวมถึงชุดวิดีโอสั้น (Clips package) ตลอดระยะเวลารายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพ 3 ฤดูกาล เริ่มตั้งแต่ต้นฤดูกาลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ 2025/26 หรือ 6 ฤดูกาล ในกรณีที่บริษัท ได้รับแจ้งจาก The Football Association Premier League Limited (FAPL) เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ในประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 559,980,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 19,167,723,414 บาท



JAS แจ้งว่า เป็นผู้ชนะประมูลได้เข้าลงนามใน Standstill Agreement กับ FAPL ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเจรจากับ FAPL ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Long Form Agreement จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่



(1) การถ่ายทอดสดภาพและเสียง (Live Package) สำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก (สัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก) (2)การถ่ายทอดสดภาพและเสียง รวมทั้งคลิปภาพและเสียงดิจิทัลสำหรับเอฟเอคัพ (FA Rights) (3)คลิปภาพและเสียงดิจิทัล (Clips Package) ส หรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีก



ทั้งนี้ Standstill Agreement เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ของ Standstill Agreement จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 หรือวันที่พ้น 45 วัน นับแต่วันที่ FAPL นำส่งร่างสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแรกให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ และ FAPL จะต้องลงนามสัญญาถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกภายในวันสิ้นสุดของ Standstill Agreement โดยมีสิทธิขอขยายวันสิ้นสุดของ Standstill Agreement ออกไปได้หากได้รับความยินยอมจาก FAPL ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการคัดเลือกและว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายระดับนานาชาติในอังกฤษเพื่อเป็นที่ปรึกษากฎหมายในการเจรจา Long Form Agreement และเอกสารอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้อง



ปัจจุบัน บริษัทย่อยของ JAS ประกอบธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตทีวี (Internet TV Business)



(ก) บริษัท แจส ทีวี จำกัด (เดิมคือ บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด) ให้บริการแฟลตฟอร์มอินเทอร์เน็ต ทีวีแก่ลูกค้าจ นวนกว่า 600,000 ราย ภายใต้ชื่อบริการ 3BB GIGATV



(ข) บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งดำเนินการจัดหา และรวบรวมคอนเทนต์ให้แก่ 3BB GIGATV ปัจจุบัน 3BB GIGATV ให้บริการผ่านกล่อง Android Box ที่มีคอนเทนต์หลากหลาย ภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นน ทั้งในและต่างประเทศในการจัดหาคอนเทนต์ที่หลากหลาย เช่น HBO CNN Bloomberg Tencent (We TV) MONOMAX BBC NHK รวมทั้งให้บริการแบบบอกรับสมาชิก (Subscription Channel) ภายใต้ความร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการให้บริการแพคบอลไทยลีคแบบรายเดือนและตลอดฤดูกาล รวมทั้งมีการให้บริการช่องกีฬาโดยเฉพาะอย่าง 3BB Sports One อีกด้วย



ดังนั้น ธุรกรรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพจัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ กล่าวคือ ธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตทีวีที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว รวมทั้งสามารถต่อยอดและขยายการดำเนินธุรกิจหลักที่ดำเนินการอยู่เข้าไปในประเทศลาวและประเทศกัมพูชาได้อีกด้วย คาด ธุรกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในด้านการ เติบโตและขยายการลงทุนของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ และในด้านการสร้างรายได้แก่กลุ่ม