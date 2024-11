"พิชัย"ย้ำโลกต้อง Go Green เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานแรลลี่การกุศล สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ประจำปี 2567 "Go Green Econmass Rally 2024" จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่ปตท.สำนักงานใหญ่



นายพิชัย กล่าวว่า การจัดแรลลี่ครั้งนี้จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด Go green รักษ์สิ่งแวดล้อมรักษ์โลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มีเป้าหมายในการผลักดันประเทศไทยไทยเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050 และ Net zero ในปี 2065 และว่า เมื่อเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา ตนเองเคยได้ทดลองขับรถไฟฟ้า ตอนนั้นก็มั่นใจว่าเทรนด์รถไฟฟ้าต้องมาในสักวัน ถึงวันนี้ก็เป็นดังที่เคยพูดเอาไว้ วันนี้ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องมุ่ง Go green เพราะในอนาคตประชาการโลกจะเพิ่มขึ้น การสร้าง Carbon Footprint (ปริมาณร่องรอยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) ก็จะเพิ่มมากขึ้นตาม และเป็นตัวเร่งให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หากเราไม่ช่วยกันในอนาคตก็จะลำบาก ดังนั้นหนทางที่จะอยู่รอดอย่างยั่งยืนก็คือการใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม



นายพิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ จะคว้าชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งหนึ่งในนโยบายหลักก็คือการหนุนพลังงานฟอสซิล แต่เรายังต้อง Go green และต้องทำอย่างต่อเนื่อง เมื่อเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดี โดยเฉพาะการที่สื่อมวลชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง